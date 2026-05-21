Sở hữu 3 tuyển thủ Quốc gia trong đội hình, cùng màn thể hiện thuyết phục tại vòng bảng, Giang Tô (Trung Quốc) được đánh giá vượt trội so với Ninh Bình.

Những thời điểm đầu ở set 1 đã chứng minh sức mạnh này, bởi Giang Tô hoàn toàn chiếm thế chủ động, ghi liền 5 điểm. Vả lại, tâm lý thi đấu của Ninh Bình cũng không thực sự tốt.

Khi điểm số là 8-2 nghiêng về Giang Tô, Ninh Bình mới siết lại đội hình và chơi tốt dần, rút ngắn cách biệt rồi bất ngờ vượt lên 13-12.

Đinh Thị Thuý và đồng đội không thể vượt qua Giang Tô (Trung Quốc) trong trận bán kết 1

Sau thời điểm này, hai đội chơi giằng co tìm từng điểm số. Điều bất ngờ, chính Ninh Bình mới là đội chiến thắng trong set đấu này: Giang Tô vượt lên dẫn 21-19 nhưng Ninh Bình san bằng 23-23 và giành chiến thắng 25-23 nghẹt thở.

Tuy nhiên, trong set 2, Ninh Bình không còn giữ được sự hưng phấn, còn Giang Tô chơi cực hay để nhanh chóng kết thúc set đấu này với điểm số cách biệt 25-16.

Ở set 3 và set 4, Giang Tô thể hiện sức mạnh vượt trội, thắng nhanh 2 set đấu cùng điểm số 25/21, trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào chung kết.

Đối thủ của Giang Tô (Trung Quốc) được xác định sau trận bán kết 2 diễn ra lúc 20h ngày 21/5 giữa VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto.