Theo đó, VTV Fanfest World Cup 2026 diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước (thành phố Cần Thơ) trong 2 ngày 19 và 20/7, do VTV Nam Bộ tổ chức thực hiện. Với sự kiện này, lần đầu tiên tại Cần Thơ, bầu không khí FIFA World Cup được tái hiện trong một không gian quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng yêu bóng đá.

Lần đầu khán giả miền Tây có một 'đại tiệc' hưởng ứng chung kết World Cup

Chương trình được thực hiện với mô hình ngày hội bóng đá - giải trí - văn hóa quy mô lớn, trong đó CĐV có hành trình trải nghiệm xuyên đêm, bao gồm các hoạt động được tổ chức theo các khung chương trình riêng biệt và diễn ra nối tiếp, người hâm mộ liên tục có những trải nghiệm đa dạng.

Tại sự kiện, khán giả sẽ cùng theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026 được truyền hình trực tiếp trên màn hình LED 4K rộng tới 200m², kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Ngoài ra, trước giờ bóng lăn trận đấu cuối cùng World Cup 2026, khán giả còn được thiết đãi chương trình nghệ thuật với nhiều ca sĩ, DJ, MC nổi tiếng như Issac, Bảo Yến Rosie, DJ Bling...

Khán giả được xem trận chung kết World Cup 20226 từ màn hình lớn rộng tới 200m²

VTV Fanfest World Cup 2026 mở cửa tự do cho CĐV tại Cần Thơ từ 9h00 ngày 19/7. Nhà báo Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc VTV Nam Bộ cho biết: “World Cup luôn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chúng tôi mong muốn mang tinh thần ấy đến gần hơn với người hâm mộ miền Tây thông qua một không gian lễ hội thực sự sôi động, văn minh, đẳng cấp và giàu cảm xúc".