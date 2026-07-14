Declan Rice đã phải rời sân sau hiệp một, trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, bởi vừa trải qua trận ốm.

Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Declan Rice vẫn khẳng định với đội ngũ y tế và HLV Tuchel rằng, anh đủ khả năng ra sân trận bán kết gặp Argentina tại Atlanta.

Declan Rice đang gặp vấn đề về sức khỏe - Ảnh: FA

HLV Thomas Tuchel tiết lộ: "Chúng tôi biết Declan đã gặp vấn đề những ngày qua. Phần lớn thời gian cậu ấy phải nằm trên giường để hồi phục."

Theo đó, tiền vệ Arsenal phải nghỉ ngơi 2 ngày vì bị ốm, trước khi góp mặt trong chiến thắng Na Uy.

Đây là khó khăn mới nhất mà Rice phải vượt qua. Trước đó, anh thi đấu trong tình trạng đau gân kheo và vùng lưng dưới, vốn đeo bám tiền vệ này từ tháng 12 năm ngoái.

Ở diễn biến khác, Jude Bellingham cũng sẵn sàng cho màn đại chiến với Argentina.

Ngôi sao tuyển Anh từng bị chấn thương vai trái và phẫu thuật hè năm ngoái. Vì vậy, truyền thông Argentina bày tỏ lo ngại khi những hình ảnh ghi lại cảnh Bellingham ôm phần bắp tay ở trận thắng Na Uy.

Không chỉ lúc trên sân, tiền vệ Real Madrid cũng nhiều lần đưa tay lên vai khi trả lời phỏng vấn sau trận tứ kết.

Tuy nhiên, Bellingham khẳng định, cảm giác cứng vai vẫn còn nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của anh.

Tiền vệ 23 tuổi đang thi đấu phong độ bùng nổ tại World Cup 2026, với 6 bàn thắng, trong đó có hai cú đúp vào lưới Na Uy và đồng chủ nhà Mexico.