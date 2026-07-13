Làng bóng thế giới đang ‘sôi sục’ bởi 2 cặp bán kết World Cup 2026 hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính: Pháp vs Tây Ban Nha (2h ngày 15/7) và Anh vs Argentina (2h ngày 16/7),

Và thật đáng giá khi ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi có lần đầu tiên cùng Argentina so tài Anh, một cuộc gặp mà số 10 thừa nhận là “đặc biệt” và đánh giá đối thủ là một “cường quốc bóng đá”.

Thể lực có thể là vấn đề với Argentina khi đấu Anh, những người rất có tốc độ. Ảnh: EFE

Người Anh đang khao khát hạ bệ được Argentina, tiến gần hơn nữa giấc mơ chinh phục danh hiệu World Cup lần đầu tiên, kể từ 1966. Họ vẫn chưa quên ‘mối thù’ với đội bóng Nam Mỹ cách đây 40 năm tại Mexico 1986, nơi Maradona loại Anh 2-1 ở tứ kết, với ‘Bàn thắng của Chúa’ và ‘Bàn thắng thế kỷ’ kinh điển.

Họ cũng chưa quên ở vòng 16 đội World Cup 1998, Anh đã thua cay đắng 3-4 Argentina trong loạt đấu cân não sau khi 2 đội hòa nhau trong 120 phút, với ‘điểm nhấn’ là David Beckham mắc mưu Diego Simeone, để bị dính thẻ đỏ.

Liệu ở trận thư hùng mới tới đây, Messi sẽ dẫn dắt Argentina đi tiếp, hay Harry Kane cùng Tam sư được ca khúc khải hoàn?

Trước đại chiến được chờ đợi, cựu danh thủ Chelsea và tuyển Anh, Joe Cole gửi cảnh báo lớn, tuyên bố Tam sư sẽ biến Messi cùng Argentina thành cựu vương, trên chương trình The Rest Is Football:

“Chúng ta sẽ ru ngủ Messi, khiến cậu ta ngủ gục. Chắc chắn 100%. Tôi cũng nói luôn, Anh sẽ vào chung kết World Cup 2026.

Chúng ta có tốc độ vượt trội trước ưu thế của Argentina. Tam sư sẽ đánh bại họ, biến họ thành cựu vương. Tôi cảm nhận được điều đó từ trong xương tủy của mình”.

Joe Cole nhấn mạnh vào sức trẻ và tốc độ của tuyển Anh, trong khi điều đó có thể là mối bất lợi của Argentina, khi các số liệu cho thấy các đồng đội khác không thể bao sân, chạy luôn phần còn lại của Messi.

Điều đó giải thích cho vì sao, Argentina đã chật vật trước đối thủ yếu hơn là Cape Verde, phải bước vào cả 2 hiệp phụ, hay dù chơi hơn người cũng không thể giải quyết trận đấu trước Thụy Sĩ trong 90 phút,…

(Nguồn VTV)