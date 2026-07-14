Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026, lúc 2h ngày 15/6, trận thư hùng đỉnh cao mà với nhiều người chẳng khác nào là ‘chung kết sớm’ của giải đấu, bởi sức mạnh đáng gờm của 2 đội.

Pháp toàn thắng từ đầu giải, trong đó giữ sạch lưới ở cả 3 trận đấu loại trực tiếp, gồm thắng 3-0 Thụy Điển (vòng 32), 1-0 Paraguay (vòng 16) và 2-0 Maroc (tứ kết).

Tất cả các chuyên gia đều chọn Pháp thắng Tây Ban Nha. Ảnh: Khel Now

Với pha lập công vào lưới Maroc, Mbappe nâng tổng số bàn thắng lên con số 8 (cùng 3 kiến tạo) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 và hiện chỉ còn kém Messi 1 bàn (20 so với 21) trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ ghi bàn mọi thời đại ở sân chơi này.

Có thể thấy trong tay Didier Deschamps sở hữu dàn hỏa lực tinh nhuệ, nhưng điểm mạnh lớn nhất gây ngại cho các đối thủ của tuyển Pháp, chính là chất lượng đồng đều ở khắp mặt sân.

Ngoài Mbappe, Dembele, người ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp trước Maroc, cũng đã có 5 bàn thắng, trong khi Michael Olise trong vai số 1, mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo cho sắc áo Lam, hiện dẫn đầu giải đấu về số pha kiến tạo – 5 lần.

Trong khi đó, Tây Ban Nha mới chỉ để thủng bàn đầu tiên, sau 6 trận đấu, dù họ không có thành tích toàn thắng như Pháp, khi trận ra quân World Cup 2026, để Cape Verde gây bất ngờ, cầm hòa 0-0.

Tuy nhiên, kể từ đó, họ toàn thắng, trong đó giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, với các kết quả 4-0 Saudi Arabia, 1-0 Uruguay, 3-0 Áo và loại Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, với bàn duy nhất của Merino.

Tại tứ kết, Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 và Ketelaere là cầu thủ duy nhất buộc Unai Simons phải vào lưới nhặt bóng, từ đầu giải đến nay.

Dù vậy, đoàn quân của HLV La Fuente cho thấy dường như vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất. Lamine Yamal khá im hơi lặng tiếng, không mang đến khí thế như EURO 2024, giải đấu họ đăng quang.

Từ đầu giải, sao trẻ Barca mới chỉ ghi được 1 bàn (vào lưới Saudi Arabia), trong khi người dẫn đầu về số pha lập công cho đội là Mikel Oyarzabal – 4 bàn, ‘tịt ngòi’ trong 2 trận gần nhất.

Lamine Yamal liệu có thể tạo nên 'cú sốc' khác cho Mbappe và Pháp, hay ngược lại sẽ nhận 'cú sốc' về mình ở lần tham dự World Cup đầu tiên, khá nhạt nhòa này? Ảnh: Twitter

Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha, tiếp theo là Bỉ để lấy vé bán kết World Cup 2026, là nhờ siêu dự bị Merino.

Đấu Pháp, người ta mong đợi, Lamine Yamal (trong 19 tuổi vào 13/7) lên tiếng ở trận cầu đỉnh cao này, như anh đã tỏa sáng tại bán kết EURO 2024, cùng Tây Ban Nha loại đối thủ để lấy vé chung kết.

Ngoài khả năng kiểm soát trận đấu tốt, Tây Ban Nha cũng đang được lịch sử ủng hộ, khi có chuỗi 36 trận bất bại (27 thắng, 9 hòa), trong suốt 2 năm qua, kể từ trận thua 0-1 Colombia vào tháng 3/2024.

Ở 2 lần so tài gần nhất, đoàn quân của HLV La Fuente cũng đều giành phần thắng, tại bán kết EURO 2024 (2-1) và bán kết Nations League 2025 (5-4).

Đây mới là lần thứ 2 Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại sân chơi World Cup. Tại vòng 16 đội World Cup 2016, Pháp ngược dòng thắng 3-1 Tây Ban Nha.

Đánh giá về trận thư hùng đỉnh cao này, chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, cho rằng, lần này Pháp với dàn hỏa lực mạnh hơn sẽ giành phần thắng trước Tây Ban Nha:

“Dù Lamine Yamal có bùng nổ hay siêu dự bị Merino tiếp tục tỏa sáng hay không, Tây Ban Nha cũng sẽ ghi bàn. Chỉ có điều, tôi nghĩ Pháp sẽ ghi nhiều hơn họ mà thôi”.

Dự đoán được đưa ra: Pháp thắng 3-1 Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cả chuyên gia Sportskeeda và Goal cũng đặt niềm tin vào Mbappe và đồng đội, nhưng lựa chọn tỷ số Pháp thắng 2-1 Tây Ban Nha.

Riêng chuyên gia Sportsmole cho rằng, Pháp vs Tây Ban Nha phải bước vào loạt sút 11m, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, với phần thắng nghiêng về Les Bleus.

Liệu Lamine Yamal nhạt nhòa từ đầu giải có làm nên 'cú sốc' để làm đảo ngược mọi dự đoán, đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026?

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

(Nguồn VTV)