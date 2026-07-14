2h ngày 15/7, sân Dallas:

Là thế lực hàng đầu bóng đá thế giới, tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Đức và Brazil.

Hành trình của Les Bleus trên đất Bắc Mỹ diễn ra rất thuận lợi. Les Bleus toàn thắng cả 6 trận, dẫn đầu bảng I trước khi vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Maroc tại vòng knock-out, ghi tổng cộng 16 bàn thắng.

Mbappe là cơn ác mộng đối với bất kỳ hàng thủ nào - Ảnh: French Team

Dù sút hỏng quả penalty trong hiệp một trận gặp Maroc, Mbappe vẫn chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời, vẽ nên siêu phẩm giúp "gà trống" gáy vang ở tứ kết.

Bộ ba tấn công Mbappe, Dembele, Michael Olise cùng Barcola hoặc Desire Doue chính là vũ khí lợi hại, đủ sức xuyên phá bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Kylian Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Ngăn chặn chân sút của Real Madrid thời điểm này là bài toán cực khó với hàng thủ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, La Roja phải khá vất vả mới vượt qua Bỉ, nhờ sai lầm của thủ thành Lammens. Unai Simon cũng vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên, sau cú đánh đầu của De Keletaere.

Trên hàng công, Lamine Yamal vẫn trong quá trình lấy lại thể trạng tốt nhất. Mikel Oyarzabal dù chơi hiệu quả nhưng không phải mẫu trung phong cắm thực thụ.

Ở chiều ngược lại, cặp trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đang thể hiện sự chắc chắn, giúp hàng thủ Pháp trở thành bệ phóng vững chắc cho toàn đội.

Tây Ban Nha nhiều khả năng vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, nhưng mỗi lần mắc lỗi, họ có thể bị trả giá.

Cuộc đối đầu Mbappe vs Yamal rất đáng xem - Ảnh: Tod

Với tốc độ và khả năng phản công sắc bén của Mbappe và Dembele, Pháp sẵn sàng trừng phạt kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Les Bleus đã giữ sạch lưới 3/4 trận gần nhất và thi đấu ngày càng vào phom. Đó là tín hiệu không mấy tích cực với Tây Ban Nha, đội từng bị Cape Verde cầm hòa 0-0, trước khi thắng sát nút Bồ Đào Nha và Bỉ.

Thủ thành Unai Simon dự báo sẽ có buổi tối làm việc vất vả, bởi các chân sút Pháp trung bình tung ra 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận.

Nếu Mbappe cùng các đồng đội phát huy tối đa điểm mạnh tấn công, đàn gà trống sẽ lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal.