Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 216 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT theo dõi sát tình hình tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2026 - 2027, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Bộ cần nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức thi, tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng trong quý 3.

Căn cứ quy định pháp luật, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, Bộ GD-ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Chính phủ cũng cũng yêu cầu đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực theo quy định.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP

Bộ GD-ĐT triển khai, đôn đốc các địa phương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Chính phủ lưu ý, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với Bộ Nội vụ, Chính phủ yêu cầu khẩn trương tham mưu, triển khai các kết luận và kế hoạch của Trung ương thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực người có công bảo đảm phù hợp với thực tiễn hiện nay, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nều có).

Trong lĩnh vực kinh tế, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung đối tượng cá nhân, hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; khẩn trương đề xuất, báo cáo Quốc hội ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất xem xét, sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân và hộ kinh doanh ngay trong năm 2026.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong đàm phán với Mỹ, đặc biệt các vụ việc theo Điều 301, triển khai các giải pháp về quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đáp ứng yêu cầu từ Mỹ.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, cơ quan hướng dẫn việc tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, nhất là về cơ chế tài chính và quản lý dữ liệu.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu rà soát, phân định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và các hình thức khám sức khỏe khác và hướng dẫn thực hiện phối hợp, lồng ghép các hình thức khám sức khỏe bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, thống kê, xác định đúng và đủ đối tượng cần khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, hạn chế trùng lặp, tránh lãng phí.