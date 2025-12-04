Ngày 4/12, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản khẩn chỉ đạo xử lý sự cố "hố tử thần" tại phường An Hải.

Vị trí sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ (khoanh đỏ).

Thành phố yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH (chủ đầu tư) và nhà thầu tạm dừng mọi hoạt động thi công tại dự án Capital Square 3.

Chủ đầu tư phải rà soát khẩn cấp toàn bộ hệ thống tường vây và các kết cấu lân cận.

Khu vực trọng yếu cần kiểm tra gồm: giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ, hệ thống trụ điện trung thế và khung đèn tín hiệu giao thông.

Đà Nẵng ấn định thời hạn chủ đầu tư phải báo cáo nguyên nhân, phương án khắc phục về Sở Xây dựng trước ngày 6/12.

Hiện trường vụ 2 ô tô bị rơi xuống hố.

Sở Xây dựng và UBND phường An Hải có trách nhiệm giám sát, phân luồng giao thông và báo cáo kết quả xử lý về Thành phố trước ngày 7/12.

Ghi nhận thực tế sáng 4/12, mặt đường Ngô Quyền sát dự án tiếp tục xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét, vị trí rộng nhất khoảng 3cm.

Về nguyên nhân kỹ thuật, Sở Xây dựng nhận định sơ bộ do hệ thống tường vây thi công phần ngầm bị hở.

Dòng nước mưa kéo theo cát chảy vào bên trong công trình làm rỗng nền móng, dẫn đến gãy cống thoát nước và sụt lún mặt đường.

Trước đó, lúc 14h10 ngày 3/12, mặt đường Nguyễn Công Trứ bất ngờ sập, tạo hố sâu 15m, rộng 6m khiến 2 ô tô rơi xuống hố.