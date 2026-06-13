Ngày 13/6, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xử lý sự cố tại Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thuộc địa bàn hai xã Tiên Điền và Cổ Đạm), nơi có hàng chục căn biệt thự bị đổ sập, hư hỏng sau cơn bão số 10 năm 2025.

Theo văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành - chủ đầu tư dự án phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh và kiến nghị của Sở Xây dựng.

UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu việc chậm khắc phục dẫn đến các hệ lụy phát sinh, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc trưng cầu giám định sự cố dự án; gửi kết quả cho Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6. Việc giám định nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ sập, hư hỏng của các biệt thự và làm căn cứ xử lý trách nhiệm liên quan.

Loạt biệt thự ven biển bị đổ sập trong bão số 10.

Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Như VietNamNet phản ánh, sau bão số 10 tại Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành ở khu du lịch Xuân Thành (thuộc xã Tiên Điền), trong tổng số 28 căn biệt thự hướng biển, có 23 căn bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng nề. Hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ chỉ còn lại là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm ngổn ngang giữa bãi cát.

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn có diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm cả sân vườn và không gian cây xanh.