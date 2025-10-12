Bên trong dự án 'bầu' Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, tức “bầu” Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền tỉnh Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm được tham gia và trúng đấu thầu dự án.

Đến ngày 17/7/2024, Tập đoàn Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính ước tính 191 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/4/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành là 245,5 tỷ đồng.

11 bước cần biết khi làm thủ tục đất đai: Giấy tờ, chi phí làm sổ đỏ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định: số 2304 (năm 2024), số 3380 (năm 2025) công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm 11 bước.

Loạt biệt thự tan hoang sau bão ở Hà Tĩnh: Lộ ra điều ít ai ngờ

Sau bão số 10, hàng loạt căn biệt thự nằm sát biển Xuân Thành, Hà Tĩnh bị bão vò nát, lộ ra kết cấu móng khá đơn giản.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, dự án Hoa Tiên Xuân Thành được triển khai trên nền bãi cát tự nhiên, có hơn 20 căn villa được xây sát mép biển, chỉ cách đường nước khoảng 30m.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết giấy phép xây dựng số 38 cấp cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành thể hiện có hạng mục kè biển dài 850 m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, bề rộng 0,996m, dày 0,3m.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng hiện chưa rõ chủ đầu tư đã thi công kè theo giấy phép hay chưa. Vì vậy, Sở đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra do một Phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn. “Khi giám định có số liệu cụ thể thì mới biết kết quả”, đại diện Sở nói.

Chiều 6/10, tại Hà Nội, cư dân và chủ đầu tư đã có buổi gặp mặt để bàn về hướng khắc phục thiệt hại sau bão.

Hà Nội sắp bán căn hộ 50m2 giá 920 triệu đồng

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) dự kiến nhận hồ sơ từ 10/11 đến 10/12, với giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2 đã bao gồm VAT và phí bảo trì.

Giá cho thuê căn hộ tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng với thời gian thuê mua là 5 năm. Các mức giá trên đã bao gồm VAT và phí bảo trì.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung sắp mở bán với giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Khanh

Chủ đầu tư cho biết, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua chỉ là tạm tính. Giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Theo giới thiệu, các căn hộ tại dự án có diện tích từ 49,8-64m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 49,8m2 tại dự án có giá khoảng 920 triệu đồng. Còn loại căn lớn nhất 64m2 có giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên

Tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản đang lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Xây dựng đề xuất chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, áp dụng hạn mức cho vay không quá 50% đối với khoản vay mua nhà ở thứ 2, mua căn thứ 3 vay không quá 30% để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản nhằm công khai, minh bạch các giao dịch bất động sản.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu lên chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Trước đề xuất hạn chế cho vay mua nhà thứ 2 trở lên đã có nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện khó khả thi, không phù hợp.

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội cao kỷ lục, Bộ Xây dựng đề nghị thanh tra

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tiến độ hoàn thành nhà xã hội ngày 8/10, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhưng cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng bày tỏ lo ngại khi giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang ở mức cao kỷ lục, không phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp.

“Giá cao có thể một phần do năng lực chủ đầu tư yếu, kéo dài tiến độ khiến chi phí tăng, hoặc có hiện tượng lợi dụng chính sách để thổi giá. Cần kiểm soát chặt, tránh để người dân khó tiếp cận”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu.

Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội sớm lập tổ công tác thanh, kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng thời phối hợp thường xuyên với Bộ và Sở Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025.

Mức cao nhất hiện nay là khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) với giá 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì) mở bán từ 1/10.