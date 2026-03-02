Tối 2/3, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết đơn vị đang làm việc với tài xế xe bán tải liên quan vụ chèn ép khiến 3 người đi chung một xe máy ngã xuống đường. Danh tính người này hiện chưa được công bố.

Ô tô bán tải "tạt đầu" làm 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, một đoạn clip dài 27 giây, được ghi vào hồi 21h15 ngày 27/2, cho thấy cảnh một ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ “tạt đầu”, khiến người đi trên xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) ngã xuống đường.

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe máy có ba người: một phụ nữ điều khiển xe, một người đàn ông ngồi sau và một cháu bé.

Khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất; rất may không bị ô tô tải đang lưu thông cùng chiều cán trúng.

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng bế cháu bé và cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng bất thành.

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra sự việc là khu vực trước số 26 đường Vành đai 3, Hà Nội.

Ngày 28/2, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, đơn vị đang làm rõ biển kiểm soát của ô tô bán tải, cũng như thông tin của người đi xe máy bị chèn ngã.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của tài xế xe bán tải để xử lý theo quy định của pháp luật.