XEM CLIP:

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đây là vụ việc có tính chất phức tạp, xuất phát từ các yếu tố liên quan đến nhận thức và hoàn cảnh sống của đối tượng.

Cụ thể, những người liên quan đều không được học hành đầy đủ, thiếu nền tảng giáo dục cơ bản. Bên cạnh đó, họ lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly tán, thiếu sự quan tâm, định hướng từ nhỏ, dẫn đến hạn chế về hiểu biết và nhận thức, đặc biệt trong các vấn đề hôn nhân và gia đình.

Khi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, các đối tượng không có phương pháp phù hợp để quản lý, chăm sóc và giáo dục con cái. Thay vì tìm cách giải quyết đúng đắn, họ lại hành xử theo cảm xúc, thiếu kiểm soát.

Đáng nói, khi cháu bé không nghe lời, các đối tượng đã sử dụng bạo lực nhằm khiến nạn nhân sợ hãi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Minh Hiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, thường trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận từng bỏ đói cháu H. (con gái riêng của Tâm) trong nhiều ngày. Tâm cho biết, do thời điểm đó bản thân rất mệt mỏi và đang mang thai nên nhờ Hiệp tắm rửa, chăm sóc H.

Trong đêm, khi cháu H. đi vệ sinh ra giường, cả hai đã gọi dậy và đánh cháu.

Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, cảm thấy không xứng đáng làm mẹ và mong con được siêu thoát, đầu thai vào nơi tốt hơn.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H. Hai người sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Cùng sống trong phòng trọ, ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và bạn gái của người này.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu ở trong nhà vệ sinh, Hiệp tiếp tục có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào mặt cháu. Lúc này, Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, khi thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đã đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.