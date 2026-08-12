Liên quan vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu, ngày 11/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo gửi các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, 4 trong 5 chú tiểu đang sinh sống tại chùa là người Raglay gồm các em 12 tuổi, 10 tuổi và 7 tuổi, đều quê tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Người còn lại là một em 8 tuổi, quê ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Những trẻ em trong vụ việc xảy ra ở chùa Bầu.

Theo tường trình của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trưởng Ban Quản trị chùa Bầu gửi cơ quan chức năng: Năm 2024, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình 4 cháu ở Khánh Hòa có đơn nhờ chùa Bầu nuôi dưỡng và cho xuất gia.

Trong số này, P.N.X.H. (12 tuổi) là chú tiểu xuất hiện trong đoạn video bị người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Người đánh chú tiểu trong video được xác định là Nguyễn Thế Duy (25 tuổi), quê Khánh Hòa. Duy đến chùa Bầu chấp tác từ tháng 2 năm nay và chưa phải tu sĩ Phật giáo.

Toàn cảnh chùa Bầu, nơi xảy ra vụ việc 5 chú tiểu bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc trên, hôm qua (11/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy về tội Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau khi 5 chú tiểu tại chùa Bầu bị Nguyễn Thế Duy đánh gây thương tích, chính quyền phường Vĩnh Phúc và nhà chùa đã thống nhất phương án đảm bảo an toàn cho 5 chú tiểu.

4 chú tiểu người Raglay đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc. Còn K.T.K đã xác định được người thân và trở về với gia đình tại xã Yên Lạc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Phú Thọ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình, không phát sinh phức tạp.

Sở đề xuất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý vụ việc theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Đồng thời, chấn chỉnh tăng, ni, trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn nghiêm túc giữ gìn phẩm chất, đạo hạnh của người tu hành; bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đang tu học, sinh sống tại các tự viện đúng quy định.

Đặc biệt, các cơ sở tự viện phải không để xảy ra hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chiều 11/8, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ họp khẩn, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc tại chùa Bầu và báo cáo kết quả về Trung ương Giáo hội.

Cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 187/BTS-VP, đề nghị Ban Quản trị chùa Bầu báo cáo, giải trình vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội.