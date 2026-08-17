Tương lai Dibu Martinez tại Villa Park là chủ đề được bàn tán trong hai kỳ chuyển nhượng hè gần nhất. Thủ thành người Argentina sẵn sàng chia tay Aston Villa để tìm kiếm thử thách mới.

Juventus tưởng như sẽ trở thành bến đỗ tiếp theo của Martinez, khi đội bóng thành Turin gửi đề nghị 10 triệu Euro tới Aston Villa nhằm chiêu mộ người gác đền 33 tuổi.

Dibu Martinez đối diện tương lai bất định - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, theo The Athletic, Juventus vừa quyết định rút lui khỏi thương vụ, do không thể thống nhất mức phí với Aston Villa. "Bà đầm già" lập tức chuyển hướng sang mục tiêu khác là Vicario của Tottenham.

Diễn biến này khiến Martinez rơi vào tình thế khó xử, bởi Aston Villa đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Zion Suzuki - được xem là phương án thay thế thủ môn tuyển Argentina.

Suzuki trước đó tưởng như sẽ gia nhập Paris Saint-Germain. Thế nhưng, vụ việc cũng đổ vỡ phút chót và Aston Villa nhanh chóng vào cuộc.

Đội chủ sân Villa Park đồng ý trả Parma khoản phí 30 triệu bảng. Thủ môn 23 tuổi người Nhật Bản dự kiến ký hợp đồng thời hạn 5 năm với Aston Villa.

Đáng chú ý, Suzuki được xác định là lựa chọn số 1 trong khung thành Villa mùa tới, bất kể Dibu Martinez có rời CLB hay không.

Kể từ ngày chuyển tới Aston Villa từ Arsenal năm 2020, Martinez đã có hơn 250 lần khoác áo đội The Villians.

Nếu Dibu Martinez vẫn rời Villa Park, anh sẽ trở thành cái tên đáng chú ý tiếp theo chia tay Aston Villa trong mùa hè đầy biến động về nhân sự.

Trước đó, Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne đều đã gia nhập những đội bóng khác trong các thương vụ đình đám.