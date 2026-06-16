Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Lynh. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h40 ngày 8/6, Lynh điều khiển xe máy mang theo xăng đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại - do bà T.T.N.L. (em ruột của Lynh) làm giám đốc.

Do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, Lynh đã tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm cửa hàng văn phòng phẩm của công ty. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng cùng nhiều tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T.N.L. (82 tuổi, cha ruột ông Lynh). Cơ quan công an cho biết, do bị bệnh tai biến nên ông L. không thể tự thoát thân.

Đến ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể của chị L.T.T.H. (42 tuổi) tại khu vực cầu thang bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Qua điều tra, công an xác định Trần Ngọc Lynh là người gây ra vụ phóng hỏa. Tại cơ quan công an, Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, vụ phóng hỏa còn gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng.