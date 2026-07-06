Tối nay (6/7), Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của các bị cáo và người bị hại trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).

HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á, bạn thân của Hậu) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Hậu).

HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm phần quyết định hình phạt và trách nhiệm dân sự cùng biện pháp tư pháp đối với các bị cáo trên.

Theo đó, bị cáo Hằng và Định lần lượt nhận mức án 5 năm 6 tháng tù và 6 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm so với án sơ thẩm 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng tù.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Quang và Cường cùng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt cả hai bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam.

HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) và kháng cáo của 385 người bị hại.

HĐXX ghi nhận Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã bồi thường thay cho bị cáo Hậu hơn 2.552 tỷ đồng đối với 146 người bị hại. Theo đó, tổng số tiền bị cáo Hậu đã khắc phục là hơn 2.700 tỷ đồng, còn phải tiếp tục khắc phục hơn 4.300 tỷ đồng.

Tòa quyết định tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu và cá nhân, công ty có liên quan; tiếp tục tạm giữ 1.464 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng và các cá nhân, công ty liên quan…

Lý do bác kháng cáo của nhiều người bị hại

HĐXX phúc thẩm xác định những người mua đất là bị hại, không phải người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Theo HĐXX, bản chất các giao dịch giữa Nguyễn Văn Hậu và các nhà đầu tư là không hợp pháp.

Nguyên nhân là ngay từ đầu, Hậu đã chỉ đạo nhân viên rầm rộ truyền thông, quảng bá các dự án đủ điều kiện pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, trong khi thực tế không phải vậy. Từ đó, các khách hàng tin tưởng nộp hơn 7.000 tỷ đồng cho Hậu.

HĐXX phúc thẩm xác định, hành vi của Nguyễn Văn Hậu cùng đồng phạm đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hậu trực tiếp gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tiền, không cần xem xét các yếu tố khác.

Đối với kháng cáo đòi tăng hình phạt cho bị cáo Hậu của các nhà đầu tư, HĐXX phúc thẩm cho rằng, vì những người này được xác định tư cách là người bị hại, không phải người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Theo quy định của pháp luật, người bị hại không được quyền kháng cáo theo hướng làm xấu đi tình trạng của người phạm tội.

Ngoài ra, hình phạt tổng hợp dành cho bị cáo Hậu qua 2 vụ án đã đạt mức tối đa đối với hình phạt tù có thời hạn là 30 năm tù.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để sử dụng đất sân bay Nha Trang vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và các bị hại.