Đây là đợt thanh toán có giá trị lớn nhất kể từ sau đợt 1, tương ứng tỷ lệ 5,8076% trên tổng số tiền được thi hành án của mỗi người.

Nguồn tiền này có được sau khi cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các tài sản kê biên và thu hồi được tổng cộng 1.747 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2025, THADS TPHCM đã thực hiện liên tiếp 9 đợt chi trả cho các trái chủ. Riêng đợt 1, cơ quan này chi trả 7.464 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 24,8125%. Các đợt thanh toán từ đợt 2-8 diễn ra đều đặn với số tiền dao động từ 205-738 tỷ đồng.

Vào ngày 24/3/2026, cơ quan thi hành án cũng đã chi bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền thi hành án hoặc mới cung cấp đầy đủ thông tin từ các đợt trước đó.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với 534 trái chủ hiện vẫn chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/10/2024 và phúc thẩm ngày 21/4/2025, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã mua các mã trái phiếu gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định là của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm của cả hai giai đoạn vụ án. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.