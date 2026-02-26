Người Malaysia đang căng thẳng đếm ngược chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với phiên điều trần diễn ra vào cuối ngày hôm nay (26/2) tại trụ sở ở Thụy Sĩ.

Theo New Straits Times, chỉ các luật sư đại diện xuất hiện ở phiên điều trần, không có bất kỳ quan chức FAM và hay ai trong số 7 cầu thủ (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel).

Chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng, AFC thậm chí đã có sẵn án phạt cho vụ bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ của FAM - những cái tên đều chơi ở trận gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái

Trong khi Bernama cho biết, phiên điều trần kết thúc trong hôm nay, nhưng khả năng phải vài ngày sau bóng đá Malaysia mới biết phán quyết từ CAS. Tuy nhiên, tờ New Straits Times thông tin, kết quả sẽ có ngay sau đó và dự kiến vào lúc 5h sáng ngày mai (27/2).

Có thể thấy, mọi sự chú ý ở Malaysia lúc này đều hướng về CAS. Dù vậy, dưới góc nhìn của luật sư và giới chuyên môn, điều quan trọng không phải ở phán quyết lúc 5h sáng mai, mà mấu chốt bóng đá Malaysia khó thoát tội, khi thực tế FAM vốn đã thừa nhận có làm giả hồ sơ giấy tờ trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ trên.

Theo luật sư Nik Erman, vụ việc rúng động của bóng đá Malaysia thực ra đã có “bước ngoặt quyết định” từ phiên điều trần với FIFA – FAM thừa nhận chỉnh sửa tài liệu trước khi nộp cho tổ chức này. Do đó, có kháng cáo lên CAS thì họ cũng khó thoát tội.

Còn chuyên gia bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim nêu ra với tờ Bharian: “Nếu phán quyết của CAS là giảm nhẹ hình phạt, điều đó vẫn có nghĩa là FAM và các cầu thủ vẫn phạm tội (làm giả giấy tờ)”.

Vị này chỉ ra ‘thảm họa’ đáng lo hậu phán quyết CAS và lưu ý rằng, LĐBĐ châu Á (AFC) hẳn còn chuẩn bị xong án phạt xử Malaysia thua 0-3 tuyển Việt Nam và cả Nepal, chỉ chờ ‘thủ tục’ từ CAS để công bố chính thức:

“Có lẽ AFC đã đưa ra quyết định rồi, chỉ chờ CAS ra phán quyết xong là công bố”.

Ông nói thêm: “Thực ra, chúng tôi không mấy lo về quyết định của CAS. Điều đáng lo ngại nhất là hành động của FIFA và AFC hậu phán quyết ấy”.

Bóng đá Malaysia trong bóng đen sau khi bị FIFA khui nhập lậu 7 cầu thủ và bị phạt nặng. Ảnh: New Straits Times

Điều được chuyên gia này nhắc đến chính là việc FIFA xử thua tuyển Malaysia 0-3 ở 3 trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine.

“AFC nhiều khả năng sẽ tiếp bước FIFA, hủy bỏ các kết quả thắng của Malaysia thành bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam và Nepal. Khi ấy, đội nhà sẽ mất 6 điểm.

Điều đó đồng nghĩa với việc Malaysia hãy quên đi Asian Cup 2027, và trận tái đấu tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới chẳng còn ý nghĩa”.

Nếu Malaysia bị xử thua 2 trận, tuyển Việt Nam sẽ lên đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với 15 điểm, đẩy Malaysia xuống do chỉ còn 9 điểm.

Chưa hết, chuyên gia Zakaria Rahim còn nhắc đến viễn cảnh tồi tệ khác của bóng đá Malaysia: “Tan mộng Asian Cup 2027 chưa phải là cái giá đắt nhất chúng ta phải trả, vì không loại trừ FIFA sẽ đình chỉ FAM sau vụ việc này.

Nếu điều đó xảy ra, án phạt sẽ gây tổn hại đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Còn nếu không bị đình chỉ, chúng ta nên biết ơn. Do vậy, có thể nói, điều chúng ta nên lo sợ là các hành động tiếp theo của FIFA và AFC. Chúng ta nên ăn mừng, nếu đó là kết quả tích cực”.