Phép thử Bangladesh

Chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Đây là cơ hội quý báu cho HLV Kim Sang Sik có những thử nghiệm nhân sự, lối chơi trước khi bước vào trận đấu quyết định tranh tấm vé duy nhất đi tiếp.

Bangladesh với biệt danh “Những con hổ Bengal" vốn là diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam "tổng duyệt" với Bangladesh trước trận tái đấu Malaysia. Ảnh: S.N

Trong đội hình Bangladesh, tiền vệ phòng ngự Hamza Choudhury là cầu thủ gây chú ý nhất khi đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh. Ngoài ra, Bangladesh cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đang được thử sức ở môi trường nước ngoài.

Việc lựa chọn Bangladesh làm “quân xanh” được đánh giá phù hợp về chuyên môn, tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik "tổng duyệt" trước màn tái đấu Malaysia.

HLV Kim Sang Sik tung chiêu

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thúc thủ 0-4 trước Malaysia trên sân khách. Tuy nhiên đó là trận đấu mà Malaysia sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ, ngoài ra tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất.

Tuy nhiên ở trận lượt về, mọi thứ đã khác, và đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang rất tự tin đánh bại đối thủ, không chỉ là đòi lại món nợ mà còn giành tấm vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay lực lượng tốt hơn nhiều so với trận lượt đi, với những sự tăng cường rất đáng chú ý ở cả hàng phòng ngự lẫn hàng công.

Văn Hậu sẵn sàng trở lại. Ảnh: S.N

Sự trở lại của Văn Hậu giúp HLV Kim Sang Sik có thể yên tâm với hành lang trái. Ở trận đấu gần nhất tại V-League (đá bù vòng 10), Văn Hậu lập siêu phẩm đẳng cấp thế giới vào lưới Thanh Hóa giúp CAHN thắng 3-1, cho thấy anh đang có cảm giác thi đấu rất tốt và sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng khẳng định chưa bao giờ anh hết khao khát được cống hiến cho ĐTQG.

HLV Kim Sang Sik có thể đang tính đến giải pháp kéo Văn Hậu vào đá trung vệ lệch trái trong hệ thống ba trung vệ, qua đó có thể sử dụng đồng thời cả Cao Quang Vinh. Đây chính là công thức được HLV Polking ở CAHN sử dụng thành công.

Với việc tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ leo biên tốt, cơ hội và khoảng trống sẽ được tạo ra nhiều hơn. Và đây cũng là lúc mà HLV Kim Sang Sik có thể tung ra chiêu đáng sợ nhất với đối thủ: sử dụng cặp cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Xuân Son.

Tuyển Việt Nam làm mới sức mạnh. Ảnh: S.N

Hai cầu thủ này từng chơi cực ăn ý với nhau khi khoác áo Thép Xanh Nam Định. Khả năng làm chủ tuyến giữa, chơi sáng tạo và có thể tung ra những đường chuyền khó lường, Hoàng Hên (Hendrio) giúp Xuân Son ghi tới 31 bàn thắng ở mùa giải 2023/24. Nếu bộ đôi này tái hợp, sức mạnh của tuyển Việt Nam sẽ tăng lên rất đáng kể, từ đó đủ sức tạo áp lực lớn và ghi bàn vào lưới Malaysia.

Chiêu bất ngờ của HLV Kim Sang Sik cũng có thể đến từ các gương mặt trẻ U23, hay làn gió mới từ thủ thành nhập tịch Patrik Lê Giang, trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo Santos)... Đây đều là những cầu thủ chất lượng, tạo nên một đội hình có chiều sâu và đầy khát khao thể hiện.