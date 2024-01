Chiều 13/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ 1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn

Vào lúc 7h57 sáng nay, tại Km 335+20 Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quảng Xương do Trung tá Nguyễn Đình Nam - Phó trạm trưởng làm tổ trưởng đã tiến hành dừng, kiểm soát ô tô mang BKS 36A-550.XX.

Tổ công tác xác định, người điều khiển phương tiện là ông H.T.T. (SN 1982, trú tại Thanh Hóa), giáo viên dạy lái xe của Trường đào tạo lái xe trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Đô. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. vi phạm ở mức 0,174 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong phương tiện theo quy định. Được biết, thời điểm kiểm tra, thầy dạy lái xe T. đang chở theo 3 học viên.

Đơn vị CSGT còn gửi thông báo về cho Trường đào tạo lái xe trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Đô để có hình thức kỷ luật với ông T.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong phương tiện theo quy định. (Ảnh: CACC)

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, sau 2 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 4.629 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.