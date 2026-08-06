Rimario Allando Gordon sinh năm 1994, có quốc tịch Jamaica và Mỹ. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng nền tảng thể lực sung mãn, Rimario được đánh giá là một trong những tiền đạo nguy hiểm hàng đầu V-League hiện nay.

Trong sự nghiệp thi đấu gần 8 năm tại Việt Nam, Rimario khoác áo nhiều đội bóng. Dấu ấn đậm nét nhất của anh là danh hiệu Vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng. Cho đến nay, ở Việt Nam, Rimario thi đấu tổng cộng 158 trận đấu và ghi 76 bàn thắng.

Rimario là sự bổ sung chất lượng cho hàng công Thể Công Viettel. Ảnh: TCVT

Việc chiêu mộ thành công Rimario Gordon được kỳ vọng sẽ mang lại sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương cho Thể Công Viettel.

Trước đó, đương kim Á quân V-League công bố ba bản hợp đồng nội binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Trong ít ngày tới, đội bóng áo lính tiếp tục trình làng dàn ngoại binh hùng hậu để chuẩn bị cho đấu trường AFC Champion League 2 và các giải đấu quốc nội.