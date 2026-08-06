"Thật không may khi Campuchia bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026, nhưng chúng tôi coi trận gặp tuyển Việt Nam như một dịp học hỏi kinh nghiệm khi họ là đối thủ rất mạnh trong khu vực", HLV Koji Gyotoku mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu tuyển Việt Nam, lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Koji Gyotoku bất ngờ nói lời chia tay với tiền đạo Mat Noron, tiền đạo nhập tịch Abdel Kader Coulibaly và tiền vệ Sieng Chanthea. Đây đều là những nhân tố có vai trò quan trọng trong đội hình Campuchia tại ASEAN Cup 2026.

HLV Koji Gyotoku khẳng định Campuchia thi đấu hết sức trận gặp tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi trả 3 cầu thủ về CLB nhưng không khí hiện tại của đội tuyển vẫn tốt. Những cầu thủ còn lại đủ chất lượng để đấu với tuyển Việt Nam. Như các bạn đã biết, Campuchia vừa thắng Timor Leste 3-0", chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định.

Nói về mục tiêu ở trận đấu chia tay ASEAN Cup 2026, HLV Koji Gyotoku cho biết: "Dĩ nhiên là chúng tôi rất muốn thắng tuyển Việt Nam, nhưng Campuchia không thể có các cầu thủ tốt nhất từ đầu giải. Chúng tôi phải tập trung phòng ngự, và nếu có cơ hội, toàn đội sẽ phản công,cố ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam".

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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