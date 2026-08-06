Không chỉ là 3 điểm

Về mặt điểm số, chiến thắng trên sân Indonesia giúp tuyển Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng A đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết cũng như tiến thêm một bước trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Nhưng giá trị của trận thắng ấy còn lớn hơn rất nhiều, bởi trước trận đấu tuyển Việt Nam đối mặt với khá nhiều chỉ trích, sức ép sau khi để Singapore cầm hoà tại Mỹ Đình.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Indonesia mang đến giá trị tinh thần rất lớn

Màn trình diễn dưới sức ấy khiến niềm tin dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng suy giảm rất nhiều, thậm chí số đông người hâm mộ đã tính toán rằng tuyển Việt Nam chỉ giành vé đi tiếp nếu trận cuối Indonesia và Singapore chơi sòng phẳng.

Bởi vậy, chiến thắng 3-0 Indonesia không chỉ đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuyển Việt Nam còn cho thấy bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch. Đó là bản lĩnh biết đứng dậy sau cú vấp, biết đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục nhất.

Quan trọng hơn, trận thắng còn mang lại cú hích rất lớn về tinh thần. Niềm tin của các cầu thủ trở lại, còn các đối thủ khác cũng sẽ nhìn tuyển Việt Nam với sự dè chừng nhiều hơn. Đó là giá trị đầu tiên mà ba điểm trước Indonesia mang lại.

Giá trị lớn với HLV Kim Sang Sik

Nếu chiến thắng trước Indonesia có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần đối với các cầu thủ, thì riêng HLV Kim Sang Sik, giá trị còn nằm ở khía cạnh chuyên môn.

Sau trận hòa Singapore, chiến lược gia người Hàn Quốc chịu không ít áp lực. Những quyết định về nhân sự, cách tiếp cận trận đấu hay việc thay Đình Bắc từ cuối hiệp một đều trở thành chủ đề tranh luận.

Với HLV Kim Sang Sik là giá trị vể mặt chuyên môn

Thay vì bảo vệ quan điểm của mình, ông Kim Sang Sik lựa chọn thay đổi, với việc Thành Long lần đầu đá chính để gia cố tuyến giữa, Đình Bắc tiếp tục tin dùng, sử dụng Hai Long và đẩy Hoàng Hên, Xuân Son lên băng ghế dự bị.

Những lựa chọn có phần gây bất ngờ này đã mang đến sự hiệu quả to lớn cũng như tạo ra quá nhiều khác biệt, nhất là với các vị trí của Hai Long và Thành Long.

Đương nhiên, một trận đấu chưa đủ để khẳng định mọi quyết định đều hoàn hảo hay tuyển Việt Nam vẫn còn những điều phải chỉnh sửa, nhưng ít nhất sau 90 phút trên sân Indonesia, HLV Kim Sang Sik có cơ sở để tin rằng mình đã tìm thấy một hướng đi phù hợp hơn với lực lượng hiện tại.

Một bộ khung, một cách chơi hay thêm những lựa chọn nhân sự có thể đồng hành cùng tuyển Việt Nam trên chặng đường còn lại của ASEAN Cup 2026… đó mới là giá trị cao nhất sau thắng lợi trước Indonesia.

Nói cách khác, chiến thắng có thể mang về niềm vui trong vài ngày. Nhưng nếu từ chiến thắng ấy tạo ra được niềm tin vào con đường mình đang đi, giá trị sẽ còn lớn hơn rất nhiều…

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn