Cuộc đua huy động vốn giá rẻ

CASA (Current Account Savings Account) là tên gọi chung cho các loại tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng. CASA được tính từ tiền gửi trong tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn của khách hàng.

Theo Quyết định 575/QĐ-NHNN năm 2023, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn không quá 0,5%/năm. Đây là nguồn vốn giá rẻ của các ngân hàng, nên việc chạy đua nâng cao tỷ lệ CASA luôn là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu của các ngân hàng. Các chương trình miễn phí chuyển khoản cũng không nằm ngoài mục tiêu duy trì tỷ lệ này.

Tỷ lệ CASA là một chỉ số tài chính quan trọng dùng để đánh giá hiệu quả huy động vốn và sức khỏe của một ngân hàng.

Tỷ lệ CASA cao là tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giúp cải thiện biên lãi ròng (NIM) nhờ chi phí vốn thấp hơn, qua đó nới rộng chênh lệch lãi suất.

CASA cao cũng phản ánh ngân hàng có hệ thống thanh toán, ứng dụng số và dịch vụ tiện lợi.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 của 29 ngân hàng thương mại trong nước (không kể Agribank, SCB, Vikki Bank, MBV, GPBank, VCBNeo), số dư CASA theo giá trị tuyệt đối của các ngân hàng tính đến 31/12/2025 là 2,78 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ (không bao gồm tiền gửi ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng).

MB tiếp tục “soán ngôi” Techcombank

Ngân hàng Quân đội (MB) năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ CASA, lên tới 37,18% tổng huy động khách hàng. Đây là lợi thế rất lớn của ngân hàng so với các đối thủ còn lại.

Techcombank dù không còn giữ thế độc quyền về tính năng sinh lời tự động nhưng vẫn đứng thứ hai toàn ngành, với tỷ lệ CASA lên đến 34,67%.

Trong 3 ngân hàng dẫn đầu về CASA với tỷ lệ vượt 30%, Vietcombank là ngân hàng còn lại, tỷ lệ CASA đến 31/12 đạt 33,79%.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tại 3 ngân hàng nói trên đều giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Ngân hàng MSB, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh từ 24,93% cuối năm 2024 lên 28,09% vào thời điểm cuối năm 2025, đã vượt mặt nhiều "ông lớn" để chen chân vào Top 4 về tỷ lệ này.

Tiền gửi không kỳ hạn của hai ngân hàng quốc doanh VietinBank và BIDV cũng tăng nhẹ trong năm qua, lần lượt chiếm tỷ lệ 24,83% và 21,04% tiền gửi của khách hàng.

Trong khi đó, TPBank đứng thứ 7 trong tổng số 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, tỷ lệ CASA đạt 20,41%.

Các ngân hàng còn lại đều có tỷ lệ CASA dưới 20%. Trong đó, tỷ lệ này theo công bố của ACB là 18,77%.

Vượt qua nhiều “ông lớn” ngân hàng, PGBank gây bất ngờ lớn khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đến 31/12/2025 lên đến 17,95%, đứng thứ 9 trong tổng số 29 ngân hàng.

Như vậy, PGBank đã bứt phá ngoạn mục khi tỷ lệ này trong năm 2024 là 14,11%.

Sacombank là gương mặt còn lại trong Top 10 ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ CASA, với 15% tổng huy động khách hàng, giảm nhẹ so với mức 17,98% của năm 2024.

Nhóm các ngân hàng duy trì tỷ lệ CASA trên 10% huy động khách hàng còn có: VPBank (14,64%), VIB (14,33%), SeABank (13,56%), Eximbank (13,09%), HDBank (12,10%), Saigonbank (11,80%).

Mặc dù giá trị tiền gửi không kỳ hạn tại nhiều ngân hàng tăng, nhưng tỷ lệ CASA lại giảm do tổng tiền gửi tăng nhanh hơn.

Chỉ có 15 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với cuối năm 2024 gồm: MSB, VietinBank, BIDV, PGBank, VPBank, VIB, HDBank, Saigonbank, BVBank, PVCombank, KienlongBank, SHB, Viet A Bank, BaoViet Bank, Bac A Bank.

Xét về con số tuyệt đối, Top 10 ngân hàng thu hút nhiều tiền gửi không kỳ hạn lần lượt gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, ACB, VPBank, Sacombank, HDBank, TPBank.

Trong đó, Vietcombank chiếm ưu thế tuyệt đối với số dư tiền gửi không kỳ hạn đến 31/12/2025 hơn nửa triệu tỷ đồng.