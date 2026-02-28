28 ngân hàng thương mại cổ phần đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với những thông tin về huy động khách hàng, ngoại trừ PVCombank. Agribank dù chưa công bố báo cáo tài chính năm 2025 nhưng cũng đã hé lộ thông tin về lượng tiền gửi của khách hàng năm 2025.

Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận ngân hàng huy động vượt con số 2 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm là Agribank và BIDV.

Theo thông tin được hé lộ từ hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Agribank, tổng huy động tiền gửi khách hàng tính đến 31/12/2025 của nhà băng này đạt 2,35 triệu tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm.

Đứng thứ hai là Ngân hàng BIDV với lượng tiền gửi của khách hàng đạt 2,196 triệu tỷ đồng, tăng 13,82%.

Tiếp đến là hai gương mặt quen thuộc còn lại trong nhóm Big4, VietinBank đạt 1,79 triệu tỷ đồng huy động khách hàng, tăng 11,68%; Vietcombank đạt 1,674 triệu tỷ đồng, tăng 10,48% so với đầu năm.

Tính chung, tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 29 ngân hàng thương mại tính đến 31/12/2025 đạt mức kỷ lục mới, 15,324 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Trong đó, nhóm Big4 ngân hàng có tổng huy động tiền gửi lên đến 8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Chỉ riêng nhóm Big4 đã chiếm đến 52% thị phần huy động khách hàng trong tổng số 29 ngân hàng thương mại trong nước hiện nay (không bao gồm PVCombank, SCB, MBV, Vikki Bank, VCBNeo, GPBank).

Điều này cho thấy dù lãi suất huy động luôn thấp hơn so với mặt bằng chung, nhưng 4 ngân hàng thương mại nhà nước vẫn được người dân ưu tiên lựa chọn gửi tiết kiệm.

Ngoài nhóm Big4, Ngân hàng Quân đội (MB) chiếm thế áp đảo so với phần còn lại về số dư tiền gửi khách hàng, với trên 917 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm 2025.

Với tốc độ tăng trưởng như trên, MB đang rất gần với mục tiêu huy động vượt 1 triệu tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng gồm: ACB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, và HDBank đang bám sát nhau trong nhóm ngân hàng tư nhân được khách hàng “chọn mặt gửi tiền” nhiều nhất.

Cụ thể, tổng huy động khách hàng đến 31/12/2025 của ACB là 668 nghìn tỷ đồng, tăng 17,23%; VPBank với trên 632 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Techcombank và Sacombank cũng đang bám sát, lần lượt đạt 624 nghìn tỷ đồng (tăng 16%) và 613 nghìn tỷ đồng (tăng 9%).

Tiếp đến là SHB và HDBank, lần lượt đạt hơn 567 nghìn tỷ đồng (tăng 14,42%) và 561 nghìn tỷ đồng (tăng 28%).

Các ngân hàng còn lại đều có số dư huy động tính đến 31/12/2025 dưới 500 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 6 ngân hàng huy động dưới 100.000 tỷ đồng là Viet A Bank, BaoViet Bank, KienlongBank, BVBank, PGBank, Saigonbank.