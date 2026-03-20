Chiều nay, tại xã Long Sơn, TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ hai của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Vùng 2 Hải quân.

Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Văn Đường

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân - trình bày báo cáo thành tích, ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Vùng và những chiến công tiêu biểu của Tiểu đoàn DK1.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Chính ủy Quân chủng Hải quân cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tại buổi lễ. Ảnh: Văn Đường

Được thành lập ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000km2, từ mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm toàn bộ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ngay sau khi thành lập, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, không ngừng trưởng thành, phát triển.

Giai đoạn 2021-2025, Vùng 2 đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt trên biển, thực hiện nhiệm vụ với gần 2 triệu hải lý an toàn tuyệt đối; phát hiện gần 2,5 triệu mục tiêu trên biển; tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và kinh tế biển.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đơn vị đã thực hiện hơn 200 lượt nhiệm vụ, cấp cứu 337 ngư dân, hỗ trợ nhiều tàu cá gặp nạn. Đơn vị cũng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai và tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Với những thành tích xuất sắc trong 17 năm xây dựng và phát triển, Vùng 2 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba và 5 Cờ thi đua của Thủ tướng.

Đối với Tiểu đoàn DK1, từ khi được thành lập ngày 5/7/1989, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt. Đã có 17 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn DK1. Ảnh: Văn Đường

Hiện nay, Tiểu đoàn DK1 quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố, duy trì nghiêm chế độ trực canh, quan sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa. Đồng thời, các nhà giàn còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tiêu biểu, tháng 4/2020, nhà giàn DK1/11 đã cứu nạn 30 ngư dân gặp nạn trên biển.

Tiểu đoàn DK1 đã được tặng thưởng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ quyết thắng của Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Văn Đường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1. Tư lệnh Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Ông nhấn mạnh các yêu cầu về xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Cùng với đó, ông yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là tác chiến độc lập dài ngày trên biển. Riêng Tiểu đoàn DK1 phải chú trọng rèn luyện khả năng chịu đựng, xử trí tình huống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tư lệnh Hải quân cũng yêu cầu Vùng 2 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, đồng thời đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam.