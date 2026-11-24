Chung tay cùng chính quyền tuyên truyền pháp luật và chăm lo an sinh, các tôn giáo và người có uy tín ở Tây Ninh đang củng cố vững chắc thế trận lòng dân vùng biên.

Chuyển hóa chủ trương thành sức mạnh đồng thuận

Ở nhiều phum, sóc và khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Tây Ninh hôm nay, quy định của pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành câu chuyện gần gũi trong từng nếp nhà. Bám sát Kế hoạch số 771/QĐ-BDTTG của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035, tỉnh Tây Ninh xác định chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi đồng bào hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động đồng hành.

Để vượt qua rào cản về ngôn ngữ và tập quán, tỉnh phát huy tối đa vai trò của các tổ chức tôn giáo cùng 44 người có uy tín như những "cánh tay nối dài" tới từng cơ sở. Các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín đã khéo léo lồng ghép Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) cùng các chính sách vay vốn, đào tạo nghề vào buổi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội truyền thống và họp dân.

Từ chuyển biến nhận thức này, tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo" đã kết tinh thành nguồn lực xã hội hóa lớn. Theo số liệu tổng kết năm 2025, các tổ chức tôn giáo tại Tây Ninh đã đóng góp 199 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội (Phật giáo 150 tỷ đồng, Cao Đài 30 tỷ đồng, Tin Lành 10 tỷ đồng, Công giáo 9 tỷ đồng). Bên cạnh cứu trợ nhu yếu phẩm, nguồn lực này còn đầu tư cho các công trình dân sinh, Y viện khám chữa bệnh miễn phí của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hay Trường Bồ Đề Phương Duy nuôi dạy trẻ cơ nhỡ. Cùng với hơn 50 tỷ đồng từ lực lượng vũ trang qua các chương trình "Tết Quân - Dân", "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" và các mô hình tự quản an ninh tại họ đạo, xứ đạo, bà con yên tâm sản xuất, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết.

Cán bộ và đoàn viên thanh niên xã Thạnh Bình trao quà an sinh cho các em nhỏ đồng bào dân tộc Chăm và Khmer trong chương trình "Sân chơi lưu động cho thiếu nhi", góp phần chăm lo giáo dục, nâng bước các em đến trường. Ảnh: Tuấn Kiệt

Điểm sáng từ thực tiễn cơ sở ở Thạnh Bình

Hiệu quả gắn kết tuyên truyền pháp luật với phát huy vai trò người có uy tín được minh chứng rõ nét tại xã Thạnh Bình. Sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15, toàn xã có 8.216 hộ với 28.501 nhân khẩu, trong đó có 242 hộ (882 người) thuộc 11 DTTS, chủ yếu là đồng bào Chăm và Khmer (chiếm 82,43% số người DTTS).

Trước đặc thù dân cư sống phân tán và hay đi làm ăn xa, UBND xã Thạnh Bình giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp công an, đoàn thể rà soát theo hộ, đối chiếu dữ liệu dân cư với hồ sơ BHYT, giáo dục để không bỏ sót đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức 9 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 617 lượt người, tập trung vào phòng chống tảo hôn, an ninh mạng và chính sách vay vốn. Đồng hành cùng cán bộ xã là hai người có uy tín tiêu biểu: ông Cao Văn Sa Kha (dân tộc Khmer) và ông Chàm Vi Mơr (dân tộc Chăm).

Thay vì lý thuyết, hai ông "đi từng ngõ, gõ từng nhà", dùng chính tiếng nói dân tộc mình để phân tích lợi ích thiết thực của chính sách. Nhờ đó, tỷ lệ người DTTS tại xã có thẻ BHYT đạt 94% (829/882 người); 100% trẻ em được đến trường tại 4/4 cơ sở đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đạt 64 triệu đồng/năm và địa phương không còn hộ nghèo DTTS.

Bên cạnh tuyên truyền tập trung, xã Thạnh Bình còn đổi mới cách tiếp cận thông qua các hoạt động gắn kết cộng đồng như chương trình "Sân chơi lưu động cho thiếu nhi" tặng tập vở, quần áo cho học sinh Chăm, Khmer; hay lồng ghép trình chiếu minh họa pháp luật với cắt tóc miễn phí cho trẻ em ngay tại sân nhà văn hóa, tạo không khí ấm áp, cởi mở.

Các buổi phổ biến pháp luật được lồng ghép cùng hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số xã Thạnh Bình tham gia. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đánh giá về sự phối hợp tại cơ sở, ông Nguyễn Minh Nhã (Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thạnh Bình) cho biết, ông Cao Văn Sa Kha và ông Chàm Vi Mơr luôn sâu sát từng hộ gia đình, dùng uy tín cá nhân để giải thích cặn kẽ các quy định mới giúp bà con hiểu đúng và tự giác chấp hành.

Trên tinh thần tôn trọng và tạo điều kiện để đồng bào phát huy giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer hay nghi thức cưới hỏi của người Chăm, chính quyền xã cùng hai người có uy tín đã kiên trì vận động người dân bài trừ mê tín dị đoan và các tập tục lạc hậu. Nhờ đó, suốt nhiều năm qua đến hết 9 tháng đầu năm 2026, xã Thạnh Bình không xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống hay điểm nóng về dân tộc, tôn giáo.

Sự gắn bó hai chiều giữa người có uy tín với chính quyền và bà con đã giúp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở được giải quyết kịp thời, tạo sức đề kháng vững chắc trước mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết nơi vùng biên.

Ông Chàm Mốt – Phó Cả của đồng bào Chăm (bìa phải) cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Thạnh Bình trao quà và giao lưu văn hóa với thanh niên địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng vùng biên. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sự gắn bó hai chiều giữa người có uy tín, chức sắc tôn giáo với chính quyền và bà con đã giúp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở được giải quyết kịp thời, tạo sức đề kháng vững chắc trước mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết nơi vùng biên. Bên cạnh việc chăm lo sinh kế, địa phương đang triển khai nguồn lực hơn 3,72 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án 6) để bảo quản, tu bổ Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Chót Mạt tại xã Thạnh Bình, mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo việc làm ổn định cho người dân.

Từ sự chung tay của các tổ chức tôn giáo đến sự sâu sát của từng người có uy tín như ông Sa Kha, ông Vi Mơr, công tác tuyên truyền pháp luật tại vùng biên Tây Ninh đã vượt qua rào cản hành chính để thấm sâu vào đời sống. Khi chính sách đi liền với sinh kế và sự tôn trọng bản sắc văn hóa, sự đồng thuận của đồng bào chính là nền tảng bền vững nhất để vùng biên giới Tây Ninh phát triển ổn định, bình yên trong giai đoạn mới.