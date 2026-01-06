Ban quản trị của Westlands Water District tại California (Mỹ) đã thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng sạch, dự kiến có thể đạt tới 21 GW điện mặt trời khi hoàn thành toàn bộ.

Theo thông báo của cơ quan này, Đề án Hạ tầng Xanh vùng Thung lũng là một “sáng kiến tái sử dụng đất quy mô lớn”, được triển khai trong bối cảnh thiếu nước kéo dài khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp tại Thung lũng San Joaquin buộc phải bỏ hoang.

Westlands Water District là cơ quan quản lý nước nông nghiệp lớn nhất quốc gia, bao gồm 1.000 dặm vuông và cung cấp nước cho 700 trang trại, với kích thước trung bình 875 mẫu Anh, tại phía tây các quận Fresno và Kings.

Đạo luật California AB 2661, có hiệu lực từ tháng 9 vừa qua, cấp quyền cho cơ quan quản lý nước được phát triển, xây dựng và sở hữu các cơ sở điện mặt trời, hệ thống lưu trữ pin và hạ tầng truyền tải theo nội dung kế hoạch. Đạo luật này cũng yêu cầu cơ quan thiết lập một lộ trình lợi ích cộng đồng dựa trên ý kiến đóng góp từ các địa phương - một quy định mà cơ quan này hoàn toàn ủng hộ.

Cơ sở điện mặt trời California Valley. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo đó, lộ trình lợi ích cộng đồng thường bao gồm các khoản chi trả từ chủ đầu tư dự án cho các cộng đồng dân cư lân cận.

Cơ quan quản lý nước cho hay, bằng cách thông qua kế hoạch tái sử dụng đất, cơ quan và các đối tác có thể bắt đầu đẩy mạnh các bước lập kế hoạch cấp dự án, cấp phép và thực hiện.

Thực tế, trong năm ngoái, do tình trạng thiếu nước kéo dài, hơn 215.000 mẫu Anh đất nông nghiệp trong khu vực đã phải ngừng sản xuất, chiếm trên một phần ba tổng diện tích có thể tưới tiêu. Westlands Water District dự báo con số này sẽ còn gia tăng khi Đạo luật Quản lý Nước ngầm Bền vững của California tiếp tục siết chặt việc khai thác nước ngầm.

Theo cơ quan quản lý nước, Đề án Hạ tầng Xanh vùng Thung lũng sẽ góp phần duy trì khả năng tồn tại lâu dài của nông nghiệp tại San Joaquin, cho phép nông dân tập trung nguồn nước hạn chế vào những diện tích đất có năng suất và khả năng phục hồi cao nhất.

Việc mất diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu đã gây ra những tác động đáng kể đến các gia đình nông dân, người lao động và các cộng đồng nông thôn, Allison Febbo - Tổng Giám đốc Westlands Water District, nhận xét.

Theo bà, cơ quan này đang đi đầu trong việc tìm kiếm các giải pháp bảo vệ tương lai của ngành nông nghiệp trong khu vực, đồng thời cung cấp những lựa chọn thay thế khả thi cho các chủ đất khi nguồn nước không có sẵn.

Nghị sĩ California Esmeralda Soria - người bảo trợ cho AB 2661, thông tin, luật cho phép các dự án chuyển đổi đất nông nghiệp bỏ hoang thành các trang trại điện mặt trời sẽ tạo ra việc làm, giúp công nhân nông nghiệp được đào tạo lại và chuyển sang các ngành nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, Westlands Water District sẽ đánh giá các phương án bố trí cơ sở điện mặt trời, lưu trữ và truyền tải dưới quyền kiểm soát vận hành của CAISO. Cùng với đó, đơn vị này tiếp tục phối hợp với các bên liên quan trong công tác tuân thủ môi trường, điều phối sử dụng đất và triển khai dự án theo từng giai đoạn.

Theo PV