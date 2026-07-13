Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra phân tích, đánh giá thời tiết, khí hậu trong 1 tháng qua và dự báo thời kỳ 1 tháng tới (11/7-10/8).

Bão số 1 mở đầu mùa bão, mưa lớn và nắng nóng diễn biến cực đoan

Từ ngày 11/6-10/7/2026, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của cơn bão đầu tiên trên Biển Đông cùng nhiều đợt mưa lớn, nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cụ thể, ngày 1/7, một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến tối 2/7, hệ thống này mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak. Sau khi mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, bão di chuyển qua phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 12. Sau đó, bão đi vào đất liền phía Nam Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Miền Bắc còn nhiều ngày mưa. Ảnh: Hoàng Minh

Các chuyên gia đánh giá, dù là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 với cường độ không quá mạnh, bão số 1 lại có diễn biến đáng chú ý khi di chuyển chậm, duy trì thời gian dài trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh. Điều này khiến khu vực Móng Cái và ven biển Đông Bắc hứng chịu gió mạnh kéo dài nhiều giờ, gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương.

Cũng trong tháng qua, Bắc Bộ ghi nhận 4 đợt mưa diện rộng. Đáng chú ý, đợt mưa từ 26/6 đến 6/7 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa rất to tại Đông Bắc Bộ, phổ biến 150-300mm, riêng Quảng Ninh đạt 300-500mm, có nơi trên 800mm, như Móng Cái ghi nhận 817.7mm.

Đồng thời, Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện những đợt mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cùng thời kỳ, Bắc Bộ có 2 đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng kéo dài từ giữa đến cuối tháng 6, nhiều nơi vượt 40 độ. Nam Bộ cũng xuất hiện một số ngày nắng nóng diện rộng.

Ngoài ra, tổng lượng mưa trên hầu hết cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%; riêng trung du, miền núi Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ cao hơn từ 15-50%.

Dự báo tiếp tục có bão, nắng nóng và mưa lớn

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 10/8/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ; riêng duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ.

Lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi cao hơn 10-20%; các khu vực còn lại thấp hơn khoảng 10-30%.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ này, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo hoạt động ở mức tương đương trung bình nhiều năm và vẫn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,9 cơn; đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Cũng thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, nhưng riêng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm cường độ, còn Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, cục bộ đặc biệt gay gắt.

Mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và giông, mưa to vào chiều tối và đêm.

Trên phạm vi cả nước, cần đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và triển khai các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan.