Sáng nay (16/7), các xã, phường giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ đang xuất hiện mưa giông mạnh. Theo diễn biến hiện tại, vùng mưa giông đang di chuyển nhanh theo hướng Đông Nam và sẽ gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội trong khoảng 1-3 giờ tới.

Ảnh radar vùng mây giông ở Hà Nội. Nguồn: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa giông đang diễn biến rất nhanh. Người dân khu vực Bắc Bộ cần theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết trong sáng nay để chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển, hạn chế ảnh hưởng do thời tiết cực đoan.

Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa lớn kéo dài

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 16/7 đến hết 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn liên tiếp. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, trong 24 giờ qua, đêm 15 và sáng 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ cũng ghi nhận mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 15/7 đến 8h sáng nay (16/7) tại một số địa phương ở mức rất cao như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm; Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm; Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm; Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa giông

Ngoài khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.