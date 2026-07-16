Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/7, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi kèm nắng gián đoạn. Đặc biệt, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối).

Miền Bắc mưa to cục bộ ở vùng núi và trung du. Ảnh: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/7, có lúc có mưa rào và giông kèm nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất giảm 2-3 độ so với hôm qua, còn ở mức 32-34 độ.

Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Ngoài ra, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.