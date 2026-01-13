Càng về cuối năm, không khí mua sắm trở nên rộn ràng hơn từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến tiệm tạp hóa, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những quầy kệ đầy ắp sản phẩm chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm. Tại những địa điểm này, nhiều người để ý đến một “dấu hiệu” mới xuất hiện: biểu tượng WiNX.

Khi chọn mua một số sản phẩm quen thuộc trong căn bếp hàng ngày như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khách hàng quét mã QRCode trên vỏ chai, đăng ký trở thành thành viên WinX nhận ngay 10% điểm thưởng tích lũy và voucher trị giá 20.000 đồng để mua sắm các sản phẩm nhãn hiệu Masan. Những lợi ích này được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm, khiến nhiều người tiêu dùng cảm nhận rõ việc mua sắm của mình “được cộng thêm” một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chương trình WiNX

Quét QR dòng Nam Ngư Đệ Nhị mở quyền lợi dành riêng cho hội viên WinX

Dấu hiệu WiNX và trải nghiệm quét mã này hiện đã được triển khai rộng rãi tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc hàng ngày.

Đơn giản nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, xuất hiện đúng dịp Tết đến Xuân về, WiNX mang đến một niềm vui nhỏ, thêm giá trị, thêm thú vị trong trải nghiệm mua sắm thời công nghệ.

Quét QR dòng nước mắm Nam Ngư, mở quyền lợi dành riêng cho hội viên WinX