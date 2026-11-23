Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền qua truyền thanh, nền tảng số, xã Vân Sơn cũng chú trọng công tác tư pháp cơ sở, góp phần đưa chủ trương, chính sách và quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đa dạng kênh tuyên truyền, đưa chính sách đến gần người dân

Là địa bàn có 99% dân số là đồng bào dân tộc Mường, xã Vân Sơn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Thay vì chỉ tập trung vào các hình thức tuyên truyền trực tiếp, địa phương đang tận dụng nhiều kênh thông tin để đưa chính sách, pháp luật đến với người dân.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Vân Sơn, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử xã và các nền tảng như Zalo, Facebook.

Thay vì chỉ tập trung vào các hình thức tuyên truyền trực tiếp, xã Vân Sơn đang tận dụng nhiều kênh thông tin để đưa chính sách, pháp luật đến gần với người dân

Trong đó, xã đăng tải 43 bài viết trên trang Facebook thông tin xã Vân Sơn, thu hút 11.892 lượt tương tác và 197 lượt chia sẻ. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng được triển khai với 189 lượt băng rôn, khẩu hiệu, 2.150 lượt cờ hồng, cờ phướn và 9 pano tuyên truyền.

Nội dung thông tin tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp người dân có thêm thông tin về những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống.

Phát huy vai trò người có uy tín, chú trọng công tác tư pháp cơ sở

Cùng với việc mở rộng các kênh truyền thông, xã Vân Sơn chú trọng thực hiện nhiệm vụ tư pháp ngay tại cơ sở.

Cụ thể, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực và duy trì tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền.

Đây là những hoạt động thiết thực giúp người dân tiếp cận quy định pháp luật gắn với các nhu cầu thường ngày, từ giấy tờ hộ tịch, thủ tục hành chính đến giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Đối với công tác dân tộc, chính quyền xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành và đoàn thể tại các xóm để nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế - xã hội, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Địa phương cũng quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong dịp tết Nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 26 người có uy tín trên địa bàn.

Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính quyền với cộng đồng dân cư, góp phần lan tỏa thông tin và vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách.

Một hướng đi khác được Vân Sơn quan tâm là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Địa phương đã đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức; đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Việc tăng cường năng lực giao tiếp, ứng dụng công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng.

Ông Bùi Đức Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, cho biết đưa pháp luật đến gần người dân không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, mà còn đòi hỏi cách truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng cộng đồng và gắn với những vấn đề người dân quan tâm.

Với việc kết hợp các kênh truyền thông, hoạt động tư pháp cơ sở và phát huy vai trò của người có uy tín, địa phương đang từng bước tạo thêm những cầu nối để đưa chính sách, pháp luật đến gần với đồng bào dân tộc thiểu số hơn.