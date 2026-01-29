"Lebanon mang đến những thử thách mới. Chúng tôi chủ động tạo sức ép, kiểm soát bóng và nhiều thời điểm chơi khá tốt. Trong những phút đầu, các cầu thủ xử lý bình tĩnh ở khâu cuối, nhưng sau đó còn thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm”, HLV Diego Giustozzi đánh giá về trận tuyển futsal Việt Nam thắng Lebanon 2-0, lượt trận thứ 2 bảng B, giải futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi hài lòng với các học trò. Ảnh: VFF

“Kuwait chơi đối đầu trực diện, còn Lebanon phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ. Đây không phải là kiểu trận đấu chúng tôi ưa thích, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Trận đấu tiếp theo sẽ khác, diễn ra ở nhà thi đấu và mặt sân khác, mang đậm tính futsal hơn, vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho thử thách kế tiếp”, thuyền trưởng tuyển futsal Việt Nam nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Argentina hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, nhất là trong bối cảnh điều kiện thi đấu không thật sự thuận lợi, ông nói: “Đây là một trận đấu khó, mặt sân không phù hợp hoàn toàn với lối chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, sau hai trận, đội giành trọn 6 điểm. Đó là kết quả rất tích cực”.

Tuyển futsal Việt Nam toàn thắng 2 trận. Ảnh: VFF

Về tình huống cầu thủ Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Diego Giustozzi cho biết: “Theo tôi, đó chỉ là một pha phạm lỗi thông thường, có thể trọng tài không quan sát rõ. Dù vậy, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận. Điều tích cực là đội phòng ngự rất tốt khi chơi thiếu người, giữ vững khung thành trong thế 3 đấu 4".

“Lebanon không tấn công trực diện nhiều, nhưng chúng tôi cắt bóng tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số có thể đã cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm và sự tập trung cho trận đấu tiếp theo”, HLV Diego Giustozzi chốt lại.