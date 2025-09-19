Trận quyết định giữa CAHN và SHB Đà Nẵng diễn ra căng thẳng khi đội bóng sông Hàn chỉ cần hòa, trong khi CAHN buộc phải thắng mới giành vé vào vòng tứ kết U17 Quốc gia 2025

Sau hiệp một giằng co, đầu hiệp hai SHB Đà Nẵng tăng tốc và phút 49, Xuân Phúc ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số. Không chấp nhận bị loại, CAHN dồn lên mạnh mẽ.

U17 Nam Định (áo xanh) có vé vào tứ kết

Phút 69, Minh Đạt bứt phá từ giữa sân trước khi chuyền cho Long Nhật tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ cuối cùng, Anh Lực sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB Đà Nẵng, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Ở trận cùng giờ, CLB TP.HCM và Nam Định hòa 0-0. Kết quả này đưa SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 6 điểm, TP.HCM nhì bảng với 5 điểm, còn Nam Định xếp thứ ba với 4 điểm – cả ba đều đi tiếp.

Kết thúc vòng bảng, tám đội góp mặt ở tứ kết gồm: SHB Đà Nẵng, TP.HCM, Nam Định (bảng A); SLNA, Hà Nội (bảng B); PVF-CAND, Thể Công Viettel và An Giang (bảng C). An Giang trở thành một trong hai đội đứng ba có thành tích tốt nhất nhờ hơn Becamex TP.HCM về số bàn thắng ghi được dù cùng có 3 điểm và hiệu số -5. Suất còn lại thuộc về Nam Định.