Hôm nay (9/9), Công an phường Tân Sơn phối hợp với Công an TPHCM xác minh đoạn clip ghi cảnh đôi nam nữ bị khoảng chục thanh niên đánh hội đồng giữa đường.

Đoạn clip cho thấy một cô gái bị nhiều người lao vào tấn công, liên tiếp đấm, đá vào mặt. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận, sau đó tìm cách bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Ngay lúc đó, một nam thanh niên lao tới giải vây cũng bị nhóm này vây lại hành hung, đánh liên tiếp vào đầu, mặt. Cả hai đều không thể chống cự.

Sau khi đánh người, nhóm thanh niên nhanh chóng rời đi bằng xe máy. Đôi nam nữ cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.