Chiều nay, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật tình hình và các biện pháp bảo hộ công dân.

Người phát ngôn cho biết, sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng Campuchia để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam, phối hợp để hoàn tất xác minh nhân thân ban đầu cho những người này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời tại họp báo chiều nay

Về số lượng công dân Việt Nam được hồi hương, người phát ngôn thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ quan đại diện phối hợp với cơ quan trong nước và phía Campuchia để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.

Người phát ngôn cho biết, thời gian tới sẽ đưa 33 công dân từ Campuchia về nước.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo và cưỡng bức lao động tại Campuchia, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Bà Hằng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao ở Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời công tác bảo hộ công dân. Một lần nữa, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đi theo lời mời việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa đảo.

Báo chí nêu vụ việc thi thể phụ nữ Hàn Quốc được tìm thấy ở khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam gần biên giới Campuchia, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay sẽ tìm hiểu thông tin này.

"Việt Nam sẵn sàng hợp tác xử lý các vấn đề liên quan đến người nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế", bà Hằng khẳng định.