Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ, VietNamNet đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác minh thông tin lực lượng chức năng Campuchia mới đây đã bắt giữ hơn 5.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, trong số này có người Việt Nam.

Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam".

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

Người phát ngôn cho biết, từ 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời tại họp báo chiều nay

"Chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo, công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên không gian mạng để ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao. Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.

Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc", người phát ngôn nêu rõ.

Cũng tại họp báo, báo chí đề nghị Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về việc chính quyền Indonesia triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, trong đó cảnh sát đã bắt giữ người Việt Nam tại Batam và Jakarta.

Người phát ngôn cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.