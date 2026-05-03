Chiều 3/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài 11 giây ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, liên quan việc một nam thanh niên đang chạy xe máy bị hai người thanh niên đi từ phía sau dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu. Hậu quả khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Vụ việc được cho xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 1/5, trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng, TPHCM (khu vực TP Vũng Tàu cũ).

Theo đoạn clip do camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại, thời điểm trên, hai thanh niên chở nhau trên xe máy di chuyển phía sau một nam thanh niên khác đang chạy xe máy cùng chiều phía trước, không đội mũ bảo hiểm.

Khi áp sát, người ngồi sau bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

Cú tấn công khiến người này mất lái, ngã sõng xoài xuống đường. Rất may, thời điểm này một số phương tiện đi phía sau đã kịp tránh, nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm bất ngờ tấn công nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi nguy hiểm, mang tính côn đồ, đe dọa trực tiếp đến an toàn người tham gia giao thông của hai thanh niên trên.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cho biết địa phương đã nắm thông tin về đoạn clip. Đồng thời, chỉ đạo công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.