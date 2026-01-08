FPT Telecom và Trung tâm RAR ký kết triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life.

FPT Telecom và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR - Bộ Công an) vừa triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life. Việc tích hợp này giúp khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch, chuẩn xác cao hơn trong môi trường số.

Phát biểu tại sự kiện, đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID giữa Trung tâm RAR và FPT Telecom hôm nay là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển dữ liệu và kinh tế số, cũng như góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hoạt động ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử phù hợp với chiến lược của Trung tâm Dữ liệu dân cư và Trung tâm RAR trong việc mở rộng nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào đời sống kinh tế – xã hội và khai thác giá trị dữ liệu một cách an toàn, chuẩn mực, đúng quy định pháp luật. Với sự quyết tâm của Trung tâm RAR, năng lực của FPT Telecom, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi số quốc gia; tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội”.

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: “Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa FPT Telecom với Cục C06, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và Trung tâm RAR trong việc thúc đẩy ứng dụng định danh điện tử vào đời sống số. Thông qua việc triển khai VNeID, FPT Telecom cũng mong muốn đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ chương trình Chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy việc sử dụng định danh điện tử trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh hằng ngày của người dân và doanh nghiệp”.

Theo thỏa thuận ký kết, xác thực điện tử qua VNeID sẽ được triển khai trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV và FPT Life, giúp tối ưu quy trình, đơn giản hóa thao tác, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

Khách hàng chỉ cần xác thực VNeID trên Hi FPT là có thể hoàn tất đăng ký dịch vụ viễn thông, truyền hình FPT thay cho các thao tác thu thập thông tin thủ công trước đây. Với ứng dụng FPT Life, khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID theo cơ chế SSO mà không cần ghi nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau, đồng thời đảm bảo chính chủ mới có quyền truy cập, quản lý hệ thống camera của mình. Ngoài ra, với FangTV, việc xác thực VNeID giúp người dùng dễ dàng hoàn tất điều kiện xác minh khi tham gia mạng xã hội này để thực hiện streaming.