Ngày 6/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA vừa chính thức công bố kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 – AI360.

Được sự bảo trợ của Bộ KH&CN, AI360 diễn ra trong cả ngày 9/10 tại Hà Nội, có chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp và xã hội thông minh cùng AI”.

Diễn đàn được định vị là sự kiện thường niên quan trọng, là nền tảng kết nối lãnh đạo các bộ, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, nhằm thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng vào mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.

Trong xu hướng chung toàn cầu, các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đang tăng tốc ứng dụng AI.

Chia sẻ tại họp báo ngày 6/10, đại diện VINASA cho hay, AI toàn cầu đang chứng kiến sự bùng nổ của Generative AI và AI Agents, làm thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh và vận hành. Tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp cũng đang tăng tốc ứng dụng AI.

“Trong bối cảnh đó, thời gian qua, rất nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã đề cập đến AI và việc công nghệ mới này được ứng dụng trong mọi mặt đời sống. Tuy vậy, với góc nhìn của một tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ số, VINASA cũng đưa ra sự kiện bàn về AI, đó là diễn đàn AI360”, đại diện VINASA chia sẻ.

Diễn đàn AI360 sẽ quy tụ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học từ các đơn vị tiên phong như MOMO, AWS, Microsoft, HVKTQS. Diễn đàn còn có hơn 10 gian hàng showcase giới thiệu giải pháp AI, tạo cơ hội kết nối B2G (Doanh nghiệp - Chính phủ) và B2B (Doanh nghiệp - Doanh nghiệp).

AI360 được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác để thúc đẩy kết nối hiệu quả các thành phần trong hệ sinh thái AI, thúc đẩy nghiên cứu, phổ biến những nền tảng, giải pháp AI Việt, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp Việt.

Phó Tổng thư ký VINASA An Ngọc Thao thông tin với báo chí về những điểm nhấn của diễn đàn AI360.

Theo Phó Tổng Thư ký VINASA An Ngọc Thao, diễn đàn AI360 sẽ tập trung bàn thảo việc chuyển hóa chiến lược AI thành hành động thực tiễn, thông qua các nội dung trọng tâm gồm: AI trong Chính quyền và tổ chức: Nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; hệ sinh thái giải pháp Việt Nam: Sẵn sàng cho mọi bài toán doanh nghiệp; xây dựng và năng lực phát triển sản phẩm AI cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.

Một điểm nhấn của diễn đàn AI360 là phiên chuyên đề “Phát triển năng lực xây dựng sản phẩm trong thời Gen AI”, dành cho lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Việt. Chuyên đề này sẽ mang đến những kinh nghiệm thực chiến như chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu về việc đưa AI vào sản phẩm có hàng triệu người dùng, hay việc xây dựng sản phẩm thương mại, tích hợp AI Agents.

Đặc biệt, trong khuôn khổ diễn đàn, VINASA dự kiến sẽ công bố dự thảo “Khung trưởng thành năng lực AI- AI Maturity Framework”. Đây là một khung hướng dẫn toàn diện cho doanh nghiệp công nghệ, bao gồm các yếu tố then chốt như: Đo lường giá trị & ROI, tính sẵn sàng dữ liệu, năng lực công nghệ lõi, tốc độ đổi mới, quản trị rủi ro…, với những hướng dẫn, trọng số đánh giá cụ thể.

Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA cho biết: “Khung trưởng thành năng lực AI sẽ là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp công nghệ định hướng phát triển và ứng dụng AI một cách bài bản, hiệu quả. Hiện tại, các doanh nghiệp đang tập trung đầu tư, nghiên cứu các sản phẩm AI dành cho các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, nhưng chưa chú trọng nhiều đến hiệu quả”.