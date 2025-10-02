Hãng cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn cầu Fortinet vừa công bố kết quả khảo sát về thực trạng an ninh mạng năm 2025 do IDC thực hiện. Khảo sát được thực hiện với 550 lãnh đạo phụ trách CNTT và an ninh mạng tại 11 thị trường châu Á - Thái Bình Dương gồm Úc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, HongKong (Trung Quốc), New Zealand và Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2025.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI đang làm thay đổi cả 2 phía tấn công và phòng thủ trong cuộc chiến an ninh mạng.

Khảo sát chỉ ra rằng, công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI đang làm thay đổi cả 2 phía trong cuộc chiến an ninh mạng. Với các lực lượng phòng thủ, AI mở ra khả năng tự động hóa việc phát hiện, tăng tốc độ ứng phó và mở rộng quy mô tình báo mối đe dọa với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, chính những năng lực này cũng đang được tin tặc khai thác để tiến hành những cuộc tấn công tinh vi hơn, nhanh hơn và thích ứng linh hoạt hơn.

Theo nghiên cứu của IDC, 52% các tổ chức tại Việt Nam cho biết họ đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh mạng do AI hỗ trợ trong năm qua. Trong số đó, 54% ghi nhận khối lượng tấn công tăng gấp đôi và 36% cho biết tăng gấp ba lần. Những cuộc tấn công này khó phát hiện hơn và thường lợi dụng những khoảng trống trong khả năng giám sát, quản trị và quy trình nội bộ.

Nhận định AI không còn là một cân nhắc cho tương lai mà đã trở thành thực tế vận hành, chuyên gia Fortinet cho hay, hơn 8/10 tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam hiện đã sử dụng AI trong môi trường an ninh của họ. Các đơn vị đang nhanh chóng tiến từ khả năng phát hiện dựa trên AI sang những ứng dụng nâng cao hơn như tự động hóa ứng phó, mô hình hóa dự đoán mối đe dọa, ứng phó sự cố bằng AI, tình báo mối đe dọa được AI hỗ trợ và phân tích hành vi.

“Năm trường hợp sử dụng hàng đầu này cho thấy phát hiện đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản, trong khi ứng phó, dự đoán và điều phối đang là những bước tiến tiếp theo”, chuyên gia Fortinet chia sẻ.

Nói về nghiên cứu mới được công bố, ông Simon Piff, Phó Chủ tịch bộ phận Nghiên cứu, IDC châu Á – Thái Bình Dương cho biết: Kết quả khảo sát phản ánh mức độ trưởng thành ngày càng tăng của an ninh mạng trong khu vực. Các tổ chức không còn chỉ thử nghiệm với AI, mà đang tích hợp nó xuyên suốt từ phát hiện mối đe dọa, ứng phó sự cố đến thiết kế đội ngũ. Điều này báo hiệu một kỷ nguyên mới cho hoạt động an ninh: thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và thích ứng tốt hơn với bức tranh rủi ro đang thay đổi.

“AI đang định hình lại một cách căn bản cách thức mối đe dọa được nhận diện, ưu tiên và xử lý, và sự chuyển đổi này đòi hỏi chiến lược cũng như nguồn nhân lực an ninh mạng cũng phải cùng thay đổi”, ông Simon Piff nhấn mạnh.