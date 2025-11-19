Trong kết luận phiên họp thứ 5 ngày 15/11 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo, Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban chỉ đạo của Chính phủ) đã giao các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cho các bộ, ngành, địa phương.

“Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai” sẽ được Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025.

Ban chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ “Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai” trong tháng 11/2025; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, FPT, CMC khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và thiết lập Bộ công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để đưa vào khai thác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2025.

Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập. Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, làm rõ nội hàm “thử nghiệm” theo Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 và việc triển khai thực tiễn hiện nay.

Bộ KH&CN cũng được yêu cầu đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025; phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026; chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đăng ký nguồn vốn theo đúng tính chất nhiệm vụ chi.

Bộ Công an được giao tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tham mưu ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ để triển khai Nền tảng đấu giá tài sản theo hình thức trực tuyến, ứng dụng hiệu quả nền tảng định danh và xác thực điện tử; tham mưu ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ về phát triển công dân số...

Văn phòng Chính phủ chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung “Nghị định 118 ngày 9/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia” theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình cung cấp dịch vụ công tập trung cấp bộ, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nội vụ tham mưu ban hành “Kế hoạch triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính”, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng, ban hành Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12/2025 và thực hiện trong năm 2026.

Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý văn bằng, chứng chỉ, hoàn thành trước ngày 10/12/2025; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ, hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12/2025, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.

Bộ Y tế xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030”, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông. Việc này cần hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần được yêu cầu quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2025 và hàng tháng; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thanh tra kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đi đúng mục tiêu.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN tại phiên họp thứ 5 ngày 15/11 của Ban chỉ đạo của Chính phủ, năm 2025, việc triển khai Nghị quyết 57, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW và các thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Chính phủ đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phân công, theo dõi, giám sát trên hệ thống nq57.vn được duy trì thường xuyên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Nhiều bộ, ngành đã hoàn thành trên 70% nhiệm vụ, tiêu biểu như Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Bộ NN&MT.