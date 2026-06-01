Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Các hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/6 tại phường Cửa Lò (Nghệ An). Dịp này, ban tổ chức cũng phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi cả nước.

Ông Cao Xuân Thạo (ảnh trái) phát biểu tại buổi họp báo tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những sự kiện môi trường quy mô lớn của năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên biển, hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn năm 2026 và chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra tối 5/6 tại Quảng trường Bình Minh (Cửa Lò, Nghệ An).

Ngoài ra, chương trình còn có Triển lãm Kinh tế biển xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững, Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu, hội thảo phát triển kinh tế biển bền vững cùng nhiều hoạt động cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, mục tiêu của Bộ là đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, không dừng ở các lễ phát động hay phong trào mang tính hình thức.

Bộ sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội nhằm đưa bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và phát thải ròng bằng “0”.

Tại họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết Mặt trận đã xây dựng đề án phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phong trào được thiết kế với các tiêu chí cụ thể cho 5 nhóm đối tượng gồm gia đình, khu dân cư, cấp xã, cơ quan - trường học và doanh nghiệp; đồng thời triển khai đồng bộ từ trung ương đến xã, phường và đặc khu.

Theo ông Thạo, những hành động nhỏ như giữ gìn ngõ xóm sạch sẽ, phân loại rác hay giảm rác thải sinh hoạt đều góp phần cải thiện môi trường sống. Dự kiến, lời kêu gọi chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với phong trào sẽ được công bố tại lễ phát động ngày 6/6 ở Nghệ An.