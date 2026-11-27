Xây nhà trên thửa đất đã có sổ đỏ nhưng chưa được chuyển mục đích sang đất ở, sau đó mới làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp này có được xem xét hợp thức hóa đất ở hay buộc phải tháo dỡ căn nhà?

Xây nhà trên đất chưa phải đất ở, bị vướng khi xin chuyển mục đích

Một công dân phản ánh, gia đình có thửa đất rộng 141,8m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận hiện chưa phải đất ở.

Trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, gia đình nhiều lần hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nhưng chưa được giải quyết, phải chờ đợi trong thời gian dài.

Do không có nơi ở nào khác, trong thời gian chờ làm thủ tục, gia đình đã xây dựng một căn nhà trên thửa đất này. Công trình thuộc dạng nhà bán kiên cố, phần tường cao khoảng 1,5m, phía trên sử dụng tấm panel. Khi xây dựng, gia đình chưa thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Đến tháng 8/2025, gia đình chuyển vào sinh sống tại căn nhà, đồng thời thực hiện thủ tục tách khẩu. Hiện đây là nơi ở thực tế và duy nhất của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, khi tiếp tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, gia đình được địa phương thông tin rằng việc xây dựng nhà trên đất chưa phải đất ở là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Từ tình huống này, công dân đặt câu hỏi: Thửa đất đã có sổ đỏ hợp pháp, phù hợp quy hoạch đất ở, gia đình thực tế sinh sống ổn định và không có nơi ở nào khác thì có được xem xét chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Việc xây dựng nhà trước khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích có phải căn cứ để từ chối hồ sơ? Pháp luật có bắt buộc phải tháo dỡ căn nhà hiện hữu mới được chuyển mục đích sử dụng đất?

Đặc biệt, nếu việc xây dựng nhà bị xác định là vi phạm, gia đình có được xử lý vi phạm, thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi tiếp tục làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Người sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích đã được Nhà nước xác định. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ, kiểm tra thực địa thửa đất và các quy định do địa phương ban hành. Bên cạnh đó, nội dung phản ánh chưa nêu rõ loại đất hiện tại trên giấy chứng nhận là đất gì, do đó Bộ chưa có đủ thông tin và cơ sở để đưa ra kết luận cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ dẫn quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.

Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt để xem xét cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở.

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 76 Luật Đất đai quy định, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền theo quy định của luật.

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ dẫn khoản 2 Điều 22 Nghị định 151/2025 ngày 12/6/2025.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp được tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, cho đến khi hoàn thành việc rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính mới.

Ngoài ra, Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP 5 và Nghị quyết 254/2025/QH15 cũng có những quy định liên quan đến căn cứ quy hoạch để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn chuyển tiếp.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định 49/2026, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền phù hợp và quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, để thực hiện tại địa phương.

Quy định xử phạt hành vi sử dụng đất không đúng mục đích

Đối với việc gia đình đã xây dựng nhà khi chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định hành vi này chưa bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất đúng mục đích theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quy định, người sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích đã được Nhà nước xác định.

Khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai cũng xác định việc sử dụng đất không đúng mục đích ghi trên giấy chứng nhận là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Đối với trường hợp công dân phản ánh, gia đình đã sử dụng đất vào mục đích đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, thời điểm sử dụng là sau ngày 1/7/2014.

Do đó, theo các Điều 8, 9, 10 và 12 Nghị định 123/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, được sửa đổi, bổ sung, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Các biện pháp gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Bộ cho biết sau khi chấp hành xong việc xử phạt vi phạm hành chính, người sử dụng đất sẽ được xem xét thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ, xác định hiện trạng thửa đất và hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.