Gia đình xây nhà trên đất nông nghiệp từ năm 2015, nay bị thu hồi để làm đường và không còn nơi ở nào khác tại địa phương. Trường hợp này có được bố trí tái định cư hoặc mua nhà tái định cư không?

Gia đình xây nhà trên đất nông nghiệp (đất 5%) từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay chưa bị lập biên bản vi phạm. Hiện căn nhà nằm trong phạm vi dự án xây dựng đường và dự kiến bị thu hồi đất.

Người này cho biết gia đình không còn đất ở hay nơi ở nào khác trên địa bàn đang sinh sống. Vì vậy, công dân muốn biết khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình có được bố trí tái định cư hoặc mua nhà tái định cư hay không?

Người dân có thể được xem xét bố trí đất ở hoặc nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, tùy thuộc vào điều kiện pháp luật quy định. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trường hợp nào được bố trí đất ở hoặc nhà tái định cư?

Trả lời nội dung này, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2024 của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 226/2025.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở.

Ngoài ra, Điều 11 Nghị định 88/2024, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 226/2025, quy định về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Điều 98 Luật Đất đai.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức kinh tế đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đáp ứng điều kiện được bồi thường theo khoản 1 và khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai hoặc Điều 5 Nghị định 88/2024 thì được bồi thường bằng đất ở, nhà ở, tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam và đủ điều kiện được bồi thường về đất, việc bố trí bồi thường được xác định theo từng trường hợp.

Cụ thể, nếu Nhà nước thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh, đồng thời hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Trường hợp cũng bị thu hồi hết đất ở hoặc diện tích còn lại nhỏ hơn mức tối thiểu nhưng hộ gia đình, cá nhân vẫn còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền, đất ở, nhà ở hoặc đất khác nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở.

Cục Quản lý đất đai đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời liên hệ cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.