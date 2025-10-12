Sở Cảnh sát thành phố Idaho Springs (bang Colorado, Mỹ) cho biết, một chiếc xe buýt vòng xoay nhiều màu - loại xe buýt công cộng miễn phí của hạt Clear Creek bị đánh cắp đã bất ngờ lao xuyên qua hiện trường vụ tai nạn trên đường liên tiểu bang I-70 chiều thứ Sáu (10/10), suýt tông trúng nhiều nhân viên cứu hộ trước khi đâm mạnh vào xe tuần tra cảnh sát.

Thời điểm đó, các sĩ quan đang điều tra một vụ va chạm khác gần cột mốc 240.75 thì trung tâm điều phối nhận được tin báo về việc chiếc xe buýt bị đánh cắp tại Georgetown. Chỉ ít phút sau, chiếc xe xuất hiện với tốc độ cao, gần như dừng lại ở hiện trường rồi bất ngờ tăng tốc hướng thẳng về phía lực lượng ứng cứu.

Theo mô tả của cảnh sát, tài xế đã lạng lách giữa xe kéo và xe cứu hỏa, rồi lao vào làn cao tốc đang bị phong tỏa – nơi có nhiều nhân viên Sở Giao thông vận tải bang Colorado đang làm việc, trước khi đâm mạnh vào xe tuần tra của cảnh sát Idaho Springs.

May mắn không có ai bị thương, song chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng nặng. Nghi phạm hoặc nhóm nghi phạm sau đó tiếp tục lái xe bỏ trốn về hướng đông rồi bỏ lại xe. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

(Theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!