Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Nam thanh niên đi ngược chiều còn ngông nghênh bỏ thuốc ra hút, "thi gan" với xe đi đúng

Tình huống "tưởng mình ngầu" vừa xảy ra vào chiều 2/10 trên một tuyến phố ở trung tâm Hà Nội và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều kiểu "khôn lỏi" để băng qua ngã tư nhưng vướng các phương tiện đúng chiều nên không thể di chuyển tiếp. Thay vì quay lại đúng đường, người này bỏ thuốc lá ra hút với thái độ ngông nghênh như thách thức xe đối diện.

Người đàn ông đi xe SH tông khó hiểu vào xe phía trước gây bức xúc

Tình huống gây bức xúc khác liên quan đến người điều khiển xe máy được camera hành trình của ô tô con ghi lại vào chiều ngày 26/9 tại ngã tư Ngô Thị Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (Hà Đông, Hà Nội).

Theo đoạn video, người đàn ông đi xe máy Honda SH không đội mũ bảo hiểm đã phóng lên rất nhanh. Khi các phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ thì người này có vẻ bực tức đã đâm mạnh và đạp vào đuôi xe Honda Lead do một nữ quân nhân điều khiển kèm lời qua tiếng lại. Pha xử lý xấu xí khiến những người chứng kiến không khỏi "chướng mắt".

Xe máy chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt, lao vào ô tô tải

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2/10 trên một tuyến đường ở TPHCM. Theo đoạn video từ camera an ninh, dù là đoạn đường cong khuất tầm nhìn nhưng người điều khiển xe máy vẫn đè vạch liền, chạy lấn sang làn ngược chiều để vượt chiếc xe cẩu, dẫn tới tình huống đâm trực diện ô tô tải đối diện.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người trên xe máy đập ngã xuống đường. Tài xế xe tải cũng người dân ven đường đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Xe máy đi ngược chiều ở làn trái

Tình huống đi ngược chiều được camera hành trình của ô tô con ghi lại vào tối 4/10 trên đường dẫn vào cao tốc Nhật Tân - Nội Bài.

Nam thanh niên lái xe máy đi ngược chiều ở làn bên trái trên tuyến đường dành riêng cho ô tô. Tình huống diễn ra vào đoạn đường cong, trời lại tối, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Rất may không có va chạm xảy ra. Theo phản ánh, khu vực này thường xuyên xuất hiện xe máy chạy ngược chiều.

Ô tô đi ngược trên cao tốc, gặp xe đối diện vẫn "nháy đèn"

Không chỉ xe máy mà nhiều ô tô cũng thản nhiên đi ngược chiều. Tình huống nguy hiểm diễn ra trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, trên địa phận tỉnh Quảng Trị, được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Theo đó, chiếc Toyota Corolla Cross màu trắng không biết vì lý do gì đã đi ngược chiều ở làn đường trong cùng - nơi có tốc độ cao nhất. Khi thấy xe đối diện, ô tô này còn nháy đèn với mục đích "xin nhường đường".

