Sáng 28/12, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ tai nạn giao thông do xe cẩu cỡ lớn đi lên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc làm đổ thanh hạn chế chiều cao, va chạm với 2 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc. Ảnh: H.M

Cụ thể, khoảng hơn 6h ngày 28/12, xe cẩu cỡ lớn lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở – Tây Sơn. Khi lên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh này đổ xuống, trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, hai người đi xe máy bị xây xước nhẹ và đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Cũng theo đơn vị này, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế xe cẩu do cố tình điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.