Đầu tháng 9/2025, thương hiệu ô tô Nhật Bản Toyota bất ngờ tăng giá bán lẻ đề xuất cho một số mẫu xe của mình trên website chính thức của hãng. Đây là động thái được cho là "lạ" khi thị trường ô tô đang bước vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) và nhiều hãng xe cũng như đại lý vẫn đang duy trì mức giảm giá, khuyến mại "kịch sàn" nhằm kích cầu.

Toyota Corolla Cross được làm mới vào tháng 5/2024, cắt phiên bản thấp là bản G và chỉ còn giữ 2 phiên bản là bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid). Ảnh: TMV

Trong số 3 cái tên vừa được Toyota tăng giá bất ngờ có mẫu xe gầm cao bán chạy Toyota Corolla Cross. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này được điều chỉnh tăng 8 triệu đồng cho cả 2 phiên bản.

Cụ thể, bản thuần xăng Corolla Cross V từ 820 triệu lên 828 triệu đồng; còn bản hybrid HEV tăng từ 905 lên 913 triệu đồng. Với các màu sơn "hot" như đỏ hay trắng ngọc trai, khách hàng vẫn phải bỏ thêm từ 5-8 triệu đồng.

Toyota Fortuner tăng giá đối với 2 phiên bản cao cấp nhất nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: TMV

Mẫu D-SUV Toyota Fortuner cũng tăng giá đối với hai phiên bản Legender máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức 8 triệu đồng. Với bản 1 cầu Legender 2.7 AT 4x2, giá tăng từ 1,290 tỷ lên 1,298 tỷ đồng; còn bản 2 cầu Legender 2.7 AT 4x4, giá niêm yết tăng từ 1,395 tỷ lên 1,403 tỷ đồng.

Cái tên thứ ba của Toyota tăng giá trong tháng 9 này là Toyota Camry. Mẫu sedan cỡ D nhập khẩu từ Thái Lan tăng 12 triệu đồng cho cả 3 phiên bản là Camry 2.0Q, HEV Mild và HEV Top. Sau khi tăng, 3 phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là 1,232 tỷ; 1,460 tỷ và 1,472 tỷ đồng.

Toyota Camry ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024, được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản. Ảnh: TMV

Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2025 Toyota Việt Nam có động thái tăng giá bán niêm yết cho các sản phẩm của mình. Trước đó, vào tháng 3/2025, mẫu MPV ăn khách là Innova Cross cũng được tăng giá niêm yết 15 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này lên 825 triệu cho bản động cơ thuần xăng và 1,005 tỷ đồng cho bản hybrid HEV.

Toyota Raize cũng được tăng 12 triệu từ tháng 3/2025, đưa giá bán của mẫu xe cỡ A này lên 510 triệu đồng, còn phiên bản hai tông màu (nóc đen) là 522 triệu đồng. Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, các mẫu xe cao cấp của Toyota là Alphard và Land Cruiser (LC300) cũng được tăng giá từ 140-294 triệu đồng, đi kèm với một số nâng cấp nhỏ.

Hãng xe Nhật Bản khác là Mazda cũng tăng giá niêm yết đối với nhiều mẫu xe trong tháng 4 vừa qua.

Cụ thể, Mazda CX-5 được điều chỉnh tăng 20 triệu cho tất cả các phiên bản, đưa giá bán của mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ C lên 749-979 triệu đồng. Tương tự, Mazda3 cũng được tăng giá đồng loạt 20 triệu đồng, đưa giá bán niêm yết của mẫu sedan cỡ C này dao động từ 599-719 triệu đồng.

Mazda CX-3 sau khi chuyển về lắp ráp trong nước đã tăng giá đến 30 triệu đồng. Ảnh: THACO

Trong khi đó, Mazda CX-3 phiên bản mới ra mắt tháng 8/2025 tại Việt Nam, chuyển sang lắp ráp trong nước và có giá bán tăng từ 18-30 triệu đồng so với phiên bản cũ, dao động từ 549 triệu đến 659 triệu đồng. Việc tăng giá này đi kèm với một số tinh chỉnh và nâng cấp về ngoại thất, trang bị nội thất và tính năng an toàn.

Kỷ lục về mức tăng giá bán từ đầu năm 2025 đến nay vẫn thuộc về Honda Civic Type R với mức tăng tới 600 triệu, áp dụng từ tháng 1. Sau điều chỉnh, giá bán của Honda Civic Type R từ 2,399 tỷ thành 2,999 tỷ đồng. Đây chính là mẫu xe có giá bán đắt nhất của Honda tại Việt Nam hiện nay.

Bạn có nhận định gì về các mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!